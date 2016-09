«Je viens de lire à deux reprises dans des bouquins sérieux l’expression “se relaxer” dans le sens: le yoga permet de se relaxer. Cela sonne bizarre à mon oreille. On relaxe ou on se relaxe?» se demande un lecteur, J.-H. Lachance. On se relaxe surtout dans l’Europe francophone. On relaxe au Canada francophone, où on se relaxe aussi (à l’occasion). Les deux formes – relaxer et se relaxer – ont leur place dans notre vocabulaire. Et on peut aussi relaxer son cerveau ou ses jambes et même relaxer un prévenu, c’est-à-dire le juger non coupable. Ce privilège est évidemment réservé à un magistrat. Qu’en est-il des expressions se pratiquer et pratiquer? Voyons demain.