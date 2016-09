PewDiePie annonce la date de sortie de son nouveau jeu «PewDiePie's Tuber Simulator»

On a enfin plus de détails sur «PewDiePie's Tuber Simulator», le nouveau jeu du plus grand YouTubeur de la planète!

Le jeu PewDiePie: Legend of the Brofist sorti l'année dernière et conçu par la compagnie montréalaise Outerminds fut un succès commercial avec des critiques ultra-positives.

Il y a quelques semaines, le YouTubeur PewDiePie annonçait à ses 47 millions d’abonnés qu’un nouveau jeu était en développement. Avec qui? Outerminds, encore une fois, au grand plaisir de plusieurs québécois!

Peu de détails étaient disponibles jusqu’à présent quant au type de jeu qu’allait nous présenter Felix Kjellberg alias PewDiePie. Il y a quelques instants, le YouTubeur a enfin annoncé la date de sortie de «PewDiePie's Tuber Simulator»: le 29 septembre 2016 pour iOS et Android.

Pour compléter sa grande annonce, Kjellberg en a également profité pour faire un petit «Let’s Play» de l’introduction. Dans le jeu, vous incarnez le rôle d’un YouTubeur qui doit dépasser le nombre d’abonnés de PewDiePie. Vous devez créer des vidéos et décorer votre studio d’enregistrement, tout en relevant des défis quotidiens.

J’ai eu l’honneur de tester le jeu à avant sa sortie et je suis totalement accro. Dans le métro, avant de me coucher, en regardant la télé: j’augmente les statistiques de ma YouTubeuse. C’est un jeu super accessible même s’il touche le thème de la création de vidéo; la mécanique n’est pas dépaysante et très «casual». Donc, les joueurs moins intenses vont aimer ça, et les accros aussi. C’est super bon!

Ah et, c'est gratuit!