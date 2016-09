Pourquoi certaines personnes ont-elles plus de taches de rousseur?

Habituellement, à la fin de l’été, on peut constater que des taches de rousseur ont poussé sur notre peau. Pour certaines personnes (rousses ou non, d’ailleurs), c’est une invasion. Pourquoi est-ce le cas?

Les taches de rousseur sont le résultat de deux actions combinées: celle du soleil et celle d’un gène. Commençons par le soleil.

Lorsque nous sommes exposés aux rayons UV du soleil, la peau sort son mécanisme de défense, soit de la mélanine. En effet, les rayons UV sont dangereux pour nous, car ils peuvent endommager notre ADN, et donc le corps se protège comme il peut. Avec la mélanine, la peau devient plus foncée. On bronze!

La mélanine provient de cellules spécifiques appelées mélanocytes. Chez la plupart des gens, les mélanocytes sont étalés de manière uniforme sous la peau et la mélanine apparaît partout également. Mais chez d’autres personnes, les mélanocytes sont étalés en grappes. La mélanine est alors produite à certains endroits seulement; ces endroits correspondent aux taches de rousseur. Le reste de la peau reste pâle ou vire carrément rouge à l’exposition aux rayons UV.

Maintenant, pourquoi certaines personnes ont des mélanocytes pris en grappes? C’est ici que les gènes interviennent.

Le gène MC1R est le grand responsable. Ce gène produit des protéines MC1R qui s’occupent d’établir un équilibre dans les pigments des cheveux et de la peau. En somme, ces protéines se tiennent à côté des mélanocytes et changent les couleurs des pigments de la mélamine.

La mélanine vient en deux «couleurs»: le jaune-rouge de la phéomélanine, plutôt rare, et le brun-noir de l’eumélanine. Les protéines MC1R, quand elles fonctionnent, changent la phéomélanine en eumélanine. Quand le gène MC1R est défectueux, les protéines ne font pas leur boulot et il y a un surplus de phéomélanine, d’où la rousseur des cheveux et les taches de rousseur de teinte orangée.

Mais ce ne sont pas tous les roux qui ont des taches de rousseur, et ce ne sont pas toutes les personnes arborant quantité de taches de rousseur qui sont roux (malgré l’appellation «tache de rousseur»).

C’est ici que ça devient un peu compliqué. Nous avons tous deux copies de la plupart de nos gènes. Si les deux copies de MC1R sont défectueuses, ça se traduit très souvent par un roux qui a, en plus, des taches de rousseur. Si l’une des deux copies de MC1R ne fonctionne pas, c’est possible (notez le mot) que la personne soit envahie de taches de rousseur. Ce n’est pas certain, c’est juste «possible». Et même, parfois, avoir les deux copies défectueuses n’est pas suffisant pour avoir des taches de rousseur.

Donc, c’est comme si avoir les cheveux roux était un trait récessif alors que les taches de rousseur sont un trait dominant. C’est très mélangeant et les généticiens ne connaissent pas encore tous les tenants et aboutissants du gène MC1R.

Même s’ils sont souvent utilisés comme exemples pour expliquer les rudiments de la génétique, les couleurs des cheveux, de la peau et des yeux sont plutôt complexes. Ce n’est pas simplement une histoire de gènes dominants ou récessifs. Les gènes interagissent ensemble de plein de manières pour finalement créer les êtres uniques que nous sommes! Youppi!

source: Mental Floss