Première période fatale

Déboussolée par la rapidité des jeunes Nord-Américains, l’équipe européenne a eu mal au cœur en première période. Les 20 premières minutes se sont révélées fatales alors qu’elle a encaissé cinq buts en 10 minutes.

«Ce n’était vraiment pas le début espéré, a soufflé le Français Pierre-Édouard Bellemare après la deuxième défaite de son équipe face aux étourdissants patineurs de moins de 23 ans d’Amérique du Nord. Nous ne sommes vraiment pas contents de notre départ.

«Nous en avions plein les bras en zone neutre et défensive, a-t-il poursuivi. Mais c’est mieux vivre ça en match préparatoire que lors du tournoi. C’est une défaite énervante, mais elle peut aider à construire notre équipe.»

Halak à la rescousse

Jaroslav Halak pensait bien profiter d’une petite soirée de repos. La contreperformance de Thomas Greiss l’a plutôt obligé à sauter dans la mêlée dès la 11e minute de jeu.

«Si nous avions joué durant 60 minutes, le pointage aurait été différent. Il l’aurait aussi été si nous avions marqué le premier but. Nous aurions pu leur mettre de la pression. Mais nous avons été trop généreux et nous leur avons facilité la vie», a fait remarquer l’ancien du Canadien qui a flanché à deux reprises sur les 24 tirs dirigés vers lui.

Freiner l’hémorragie

Après trois buts rapides des Nord-Américains, Bellemare a légèrement freiné l’hémorragie en marquant le premier filet des Européens à la neuvième minute de jeu. Dès le retour du vestiaire, son équipe a bien réagi en réduisant l’écart à 5 à 3. Elle s’est montrée plus patiente et elle a profité des largesses de ses adversaires.

«Nous avons passé moins de temps en zone défensive et ça nous a permis de créer plus d’offensive, a remarqué celui qui a été utilisé durant près de 15 minutes. Nous avons également montré une meilleure communication. Ça nous a permis de prendre confiance.»

«Nous sommes déçus de notre début de match. Il faut bâtir là-dessus, a soutenu l’entraîneur-chef Ralph Krueger. Nous avons fourni un meilleur effort en deuxième période. Nous avons été plus patients et plus alertes avec la rondelle, ce qui nous a permis de marquer nos buts.»

L’équipe européenne aura une dernière chance de se faire valoir avant le début officiel du tournoi. Elle affrontera la Suède au Verizon Center de Washington mercredi soir.