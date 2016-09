Relâchement sans gravité

Les joueurs d’Amérique du Nord savent qu’ils n’auront pas le luxe de lever le pied lors de la Coupe du monde. Et ils en ont eu une belle preuve en deuxième période de la rencontre d’hier contre Équipe Europe.

«On a connu un relâchement et on leur a permis de revenir dans la rencontre, a souligné Sean Couturier. On a voulu jouer une petite game faci­le.

«On a le talent et la vitesse, mais aussitôt qu’on va lever le pied, n’importe qui peut nous battre. On va devoir apprendre de cette leçon.»

Le jeune groupe de Todd MacLellan est bien conscient qu’il n’aura pas une latitude similaire contre les puissances internationales.

«Si on joue de cette façon contre le Canada, les États-Unis ou la Suède, ça va être difficile, a ajouté Couturier. Surtout en sachant qu’on ne pourra pas être opportunistes comme en première période ce soir (hier).

«Il va falloir apprendre à jouer de la bonne façon pendant 60 minutes.»

Comme dans le bon vieux temps

Lors de cette victoire, on a assisté à la réunion de Jonathan Drouin et de Nathan MacKinnon.

Comme à l’époque où ils évoluaient ensemble avec les Mooseheads de Halifax de la LHJMQ, ils ont fait des flammèches.

«C’était vraiment cool, a expliqué Drouin qui a récolté une mention d’aide. On n’a pas vraiment perdu notre chimie d’autrefois.

«Je savais toujours où il était sur la patinoire et c’était la même chose pour lui. C’est un bon premier match pour nous.»

Lors du premier match de sa formation, le Québécois avait été jumelé à Connor McDavid et Mark Scheifele. Toutefois, il semble plus à l’aise avec son vieux complice et avec Ryan Nugent-Hopkins.

Un trio à peaufiner

Pendant ce temps, le trio composé de Connor McDavid, Jack Eichel et Johnny Gaudreau a livré la marchandise. Les trois jeunes étoiles de la LNH ont étourdi les défenseurs européens avec leur vitesse et leur cohésion.

«Ils ont connu de très bons moments offensifs, mais ils ont parfois voulu trop faire dans la dentelle, a commenté l’entraîneur Todd Mac­Lellan. Ils étaient excellents en transition.

«Défensivement, ils ont du travail à faire, mais c’est aussi le cas du reste de l’équipe.»

Équipe Amérique du Nord disputera son dernier match préparatoire, mercredi à Pittsburgh, contre la Républi­que tchèque.