Sombre et grandiose

Dans la liste des premiers « Goncourables », il est bien dommage que le roman plus ou moins autobiographique du romancier espagnol José Alvarez n’apparaisse pas. Disons-le tout de suite, c’est une écriture portée par la braise, le souffle de ces années de malheur où l’Espagne fut divisée par une guerre civile, avec son lot d’exactions, de bourreaux et d’idéalistes. Avec la mort en tenue de bataille , quel titre magnifique, l’auteur qui a puisé dans l’histoire familiale donne la parole, à ceux et celles , toujours de façon qui furent pris dans la tourmente.



Pour Ines et Concepcion



Au cœur de ce sombre moment de l’histoire, vous découvrirez Ines, mère de famille dévouée qui doit envoyer ses enfants en France, parce que la guerre fait rage. Le père, diplomate argentin de profession, est absent pour d’obscures raisons, donc notre héroïne doit veiller au grain. Dénoncée par un cousin, elle se retrouve avec sa sœur dans un immense stade , prison à ciel ouvert où se conjuguent exécutions sommaires et interrogatoires arbitraires. Si vous avez en tête les images du photographe Robert Capa (Teruel, la Catalogne, Bilbao, Santander), ainsi que le pamphlet de George Bernanos : Les grands cimetières sous la lune, ce roman profondément humain dresse avec sobriété le portrait de ces combattants de l’ombre. Quand la dignité et le courage côtoient l’indicible.