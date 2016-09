Son seul espoir de garder la vue est une opération à Cuba critiquée

«Depuis que j’ai reçu mon diagnostic, il y a 20 ans, j’ai entendu parler d’un traitement qui existe à Cuba et qui permet de stopper la progression de la maladie, dit-elle. Mais les ophtalmologues d’ici m’ont dit que j’allais servir de cobaye.»

Personne ne pourrait deviner que ces yeux si lumineux sont en fait très malades. Mme Guérin est atteinte de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative qui, à terme, rend aveugle et pour laquelle il n’existe pas de traitement, du moins, pas au Canada.

«La nuit, je m’endors avec la peur de ne plus rien voir au réveil et, si un jour je deviens grand-mère, j’ai peur de ne jamais pouvoir voir mes petits-enfants, je vis toujours avec la peur», explique Danielle Guérin, 51 ans, le regard bleu perçant.

Pas un cas unique

En janvier dernier, Le Journal racontait l’histoire de François Thibert, qui souffrait de cette maladie et amassait des fonds pour se faire traiter à Cuba.

Trois semaines plus tard, il s’envolait pour La Havane. Depuis, sa vision s’est stabilisée, dit-il. «J’ai beaucoup pleuré, j’ai regretté de ne pas y être allé plus tôt. Ma vision nocturne s’est améliorée. Pour la première fois en 15 ans, j’ai vu des étoiles», explique-t-il.

L’intervention pratiquée depuis 20 ans demeure critiquée. L’Institut Nazareth et Louis-Braille mentionne sur son site que la Société canadienne d’ophtalmologie et l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec mettent en doute la validité du protocole cubain. Il n’a pas été possible de joindre ces organismes, hier.

«Les ophtalmologues disent qu’il n’y a pas de preuve scientifique que ça marche», affirme M. Thibert. Mais je suis un papa-poule et je vous jure que si un de mes quatre enfants est un jour atteint par cette cochonnerie, je n’hésiterai pas à le faire opérer à Cuba», insiste-t-il.

Laissés à eux-mêmes

En mai, il a créé un forum qui compte une centaine de personnes souffrant de la même maladie. «Une dizaine de personnes sont allées à Cuba, dit M. Thibert. Ça semble encourageant.»

«Pourquoi le traitement n’existe pas au Québec? Ça ne me rentre pas dans la tête», ajoute Mme Guérin.

Si l’opération est controversée, elle est également chère. M. Thibert avait lancé une campagne GoFundMe afin d’amasser 40 000 $ pour se payer l’opération et couvrir ses frais de déplacement.

Mme Guérin gagne 9000 $ par année grâce à une rente d’invalidité. Elle aussi s’en remet à la générosité des gens sur GoFundMe.

«Si les médecins ici mettent en doute l’efficacité du traitement, je leur dis: “On est là, évaluez-nous!” Mais ils ne veulent juste rien entendre, déplore M. Thibert. Mais on est laissés seuls, et notre seul espoir est Cuba