Un troisième titre en Grand Chelem pour Stan Wawrinka

Le Suisse Stan Wawrinka a remporté la finale des Internationaux de tennis des États-Unis en ayant le dessus sur le Serbe Novak Djokovic en quatre manches de 6-7 (1), 6-4, 7-5 et 6-3, dimanche, à New York.

Il s’agit du troisième titre en Grand Chelem pour Wawrinka après ses victoires en Australie en 2014 aux dépens de Rafael Nadal et à Roland-Garros, où il avait également fait plié l’échine à Djokovic, en 2015.

Le champion a profité d’une apparente blessure à un orteil de Djokovic lors de la quatrième manche pour compléter le travail.

Wawrinka a prôné un style de jeu agressif, réussissant 46 coups gagnants tout en commettant 51 fautes directes.

Le Suisse a brisé le service de «Djoko» à six reprises en 10 occasions. Le Serbe a de son côté manqué d’opportunisme à ce chapitre, devant se contenter de trois bris en 17 tentatives.

Wawrinka a réussi neuf as et commis trois doubles fautes. Son vis-à-vis a obtenu six services parfaits et commis l’échec à sept occasions.

Au total des points, l’affrontement a été très chaudement disputé, le gagnant du jour ayant le meilleur lors de 144 échanges contre 143 pour le perdant.

Il s’agit d’une cinquième défaite en finale aux États-Unis en sept participations pour Novak Djokovic