Sur les traces de Félix Leclerc

Cette semaine encore, je reste au Québec... avant de vous faire voyager de nouveau au bout du monde !

En fait, après un pèlerinage à Dorion où a longtemps vécu Félix Leclerc, je me suis dit que j’allais retourner à l’île d’Orléans, où notre poète national ­repose depuis 1988. Je suis heureux d’avoir renoué avec cette terre ancestrale à l’origine de notre nation. Souvenez-vous (si vous l’avez déjà su!) que le gouverneur de Montmagny a insisté pour que le sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance renoncent à l’île de Montréal pour plutôt établir leur Ville-Marie sur l’île d’Orléans... ce qui aurait été un choix plus ­sécuritaire. C’est à Sainte-Pétronille, petit village qui regarde vers Québec, que Félix Leclerc (tout comme le ­regretté maire Jean-Paul L’Allier) a élu domicile.

Puisque la veuve de Félix Leclerc, d’un âge très honorable, habite toujours dans la demeure appelée Briard, pas question de la visiter ou de ­l’importuner. À en croire une voisine à qui j’ai parlé, Briard était le nom d’un défunt chien de Félix Leclerc... J’ai ­tenu à photographier la maison de loin sans déranger la résidente.

Longtemps, des admirateurs de Félix décoraient sa pierre tombale en y déposant­­ leurs vieux souliers qui ont beaucoup voyagé... ce qui fait probablement de lui le seul chanteur honoré par de vieilles bottines... Mais, déception­­: est-ce que le culte de Félix faiblit­­ avec les nouvelles générations? Pas de souliers en vue à ma dernière visite.

En face d’une ancienne grange transformée en centre culturel, ­l’Espace Félix Leclerc, une statue de lui s’érige sous un arbre où le chantre national aimait à s’asseoir.

Je me suis attardé à admirer les vieilles maisons de l’époque de la Nouvelle-France. Lorsque le général Wolfe a ravagé l’île en brûlant toutes les fermes et en trucidant le bétail dans l’espoir de provoquer une ­famine – le charmant monsieur! –, il a heureusement oublié la maison Drouin, qui est donc maintenant la plus ancienne de l’île.