Thriller inspiré d’un cauchemar

Quelques semaines plus tard, Sylvie-Catherine et Giovanni se sont rencontrés et ont discuté d’une éventuelle collaboration. «Tout de suite quand je l’ai vu, j’ai cliqué: il est hyper sympathique. C’est un bon vivant, il a des yeux rieurs. Ça m’a fait craquer. Quand il m’a raconté l’histoire, je savais que j’allais dire oui. Il m’en parlait et je voyais des images...»