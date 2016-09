Tortorella s’attend à mieux de Pacioretty

OTTAWA | Max Pacioretty semble avoir rapidement perdu la confiance de John Tortorella. Utilisé au sein du premier trio au début du premier match, il a dégringolé jusque sur la quatrième unité.

Hier, dans cette deuxième rencontre en autant de soirs entre le Canada et les États-Unis, le capitaine du Canadien n’a été utilisé que pendant 10 min 5 s.

De tous les patineurs des deux équipes, il n’y a que Kyle Palmieri qui ait foulé la glace moins longtemps (10 min 2 s). Précisons, cependant, que le compagnon de trio de Pacioretty a écopé de trois punitions mineures.

Ces rares présences sur la surface de jeu n’ont pas empêché le numéro 67 de terminer la soirée avec un dossier de -2. Ce qui n’a guère impressionné l’entraîneur de l’équipe américaine.

«J’ai besoin d’une meilleure contribution de sa part. Je sais ce qu’il peut nous donner», a indiqué Tortorella lors de son point de presse d’après-match.

L’entraîneur d’expérience a ajouté que dans une compétition d’une telle envergure, avec aussi peu de temps de préparation, il enverra sur la glace ceux qui seront prêts à répondre à l’appel.

«Tu n’obtiendras pas 20 minutes de jeu si les autres te sont supérieurs. Max doit me donner des raisons pour augmenter son temps d’utilisation», a dit Tortorella.

Une occasion gaspillée

Cela dit, Pacioretty n’a pas besoin des réprimandes de son pilote pour savoir qu’il doit en donner plus. Rencontré dans le vestiaire au terme du match, Pacio­retty a avoué avoir peut-être raté une belle occasion d’être un rouage important de la formation américaine pour la Coupe du monde.

«Je n’ai pas fait une bonne première impression et c’est sans doute la raison pour laquelle j’ai été rétrogradé, a-t-il reconnu. J’ai peut-être perdu une chance de me faire valoir, mais il reste encore du temps pour me reprendre et faire une bonne impression.»

De plus, Pacioretty n’était pas prêt à mettre son utilisation sporadique sur le compte des 14 punitions mineures qui ont été décernées à ses coéquipiers.

«Peut-être, mais je ne crois pas [que ce soit la raison]», a-t-il déclaré.

On lui souhaite de pouvoir se reprendre, sans quoi il pourra ajouter ce tournoi au nombre de ses autres mauvaises expériences dans l’uniforme américain.