Un classique qui ne cesse d’évoluer

La Porsche 911 ressemble toujours à une 911. Véritable icône de l’industrie, cette voiture n’a jamais arrêté d’évoluer. D’ailleurs, les 911 Carrera et Carrera S 2017, les modèles d’entrée de gamme, reçoivent désormais des moteurs suralimentés, une première en un demi-siècle d’existence!

Porsche a lancé la 911 en 1963. À cette époque, j’étais excité à l’idée de conduire une de ces voitures dont le moteur développait... 130 ch. Aujourd’hui, l’humble quatre-cylindres d’une Honda Fit produit autant de puissance!

Une dizaine d’années plus tard, alors activement impliqué dans le monde de la course, je pilotais une 911 RSR. Avec son moteur de 3,0 L qui développait 300 ch, c’était «LA» voiture pour faire la pluie et le beau temps sur les circuits routiers. D’ailleurs, un peu partout dans le monde, elle remportait des victoires: à Daytona et Sebring, au Nürburgring, à la Targa Florio. Une RSR a même décroché la deuxième place aux 24 Heures du Mans en 1974.

Une cinquantaine d’années se sont écoulées depuis l’apparition de la première 911 et aujourd’hui encore, ce boli­de fait rêver les amateurs de performances et de conduite sportive raffinée.

Plus d’une vingtaine de versions figurent au catalogue 2017 et le modèle d’entrée de gamme, la 911 Carrera dont nous avons fait l’essai, dispose maintenant d’un moteur de 370 ch. Au fil des ans, cette voiture est devenue docile. Si bien que monsieur et madame Tout-le-monde peuvent désormais se l’offrir et la conduire sans redouter un comportement routier inhabituel qui, autrefois, c’est vrai, nécessitait parfois un septième sens.

D’accord. On peut s’offrir ce genre de bijou dans la mesure où l’on dispose de plus de 100 000 $. En 50 ans, comme le pain et le beurre, le prix de la 911, qui était proposée à l’origine pour environ 6500 $, a bien augmenté. Photo courtoisie, Porsche

L’ÉVOLUTION SE POURSUIT

La 911 2017 a légèrement évolué sur le plan visuel. On la reconnaît à ses

pare-chocs avant et arrière redessinés, à ses nouveaux blocs optiques avant munis de feux diurnes à DEL, aux nouvelles poignées de portière de conception simplifiée, au couvercle-moteur arrière désormais orné de grilles d’aération disposées à la verticale (auparavant, elles étaient horizontales) et aux nouveaux feux arrière, qui utilisent aussi des DEL.

À l’intérieur, c’est surtout le nouveau système multimédia PCM (Porsche Communication Management) à écran tactile multipoints qui marque la nouveauté. Il offre une plage de fonctions élargie en plus d’être simple à utiliser.

Fidèle à la tradition, cette Porsche a toujours un imposant compte-tours

doté d’un petit indicateur de vitesse incrus­té dans sa partie inférieure, de même qu’une serrure pour la clé du démarreur à gauche du volant, deux rappels des liens étroits qui unissent

cette voiture au monde de la course depuis 50 ans. Dans le même esprit, le constructeur n’hésite pas à comparer le capot plongeant bordé par ses deux ailes sculpturales à un «viseur idéal pour ajuster au mieux le point de corde en virage». Les pilotes de course approu­veront. Photo courtoisie, Porsche

NOUVEAUX MOTEURS SURALIMENTÉS

Le moteur de la 911 Carrera demeure un six-cylindres à plat monté à l’arrière, mais sa cylindrée est réduite et il bénéficie désormais de la suralimentation par turbocompression, des changements adoptés pour lui permettre de consommer moins de carburant et de réduire ses émissions de particules polluantes.

Le moteur de 3,4 L atmosphérique utilisé pour les modèles 2016 cède donc sa place à un biturbo de 3,0 L qui développe 370 ch. La version survitaminée Carrera S, un cran au-dessus dans la gamme, utilise une variante de ce moteur. Il développe 420 ch et remplace un moteur de 3,8 L. Dans les deux cas, on bénéficie d’un gain de puissance de l’ordre de 20 ch par rapport aux moteurs antérieurs. Fait à noter, la puissance supérieure du moteur de la 911 Carrera S est attribuable à la géométrie différente des compresseurs, de même qu’à un système d’échappement et à un système de gestion du moteur tous deux distincts.

Ces deux moteurs livrent aussi plus de couple, soit 44 lb-pi et 43 lb-pi respectivement pour un total de 331 lb-pi et 368 lb-pi. De plus, ce couple est déployé uniformément entre 1700 et 5000 tr/min, ce qui rend l’accélération linéaire à souhait. De plus, le régime maximal de ces deux moteurs se situe à 7500 tr/min, soit plus qu’un moteur turbocompressé traditionnel. Et ce, sans oublier leur sonorité unique.

À ce sujet, notre voiture d’essai était munie de l’échappement sport, une option à 3370 $. Ce système procure des silencieux principaux modifiés dont la sonorité peut être accentuée. C’est très «guttural». D’autres diront «sportif». En réalité, lorsqu’on actionne ce système d’amplification, le son devient inutilement élevé et fatigue conducteur et passager, si bien qu’on enclenche rapidement le mode «sourdine»!

Ces deux nouveaux moteurs s’avèrent environ 12 % plus efficaces et leur consommation a diminué d’environ un litre au 100 km. Les résultats sont d’ailleurs meilleurs avec la boîte de vitesses automatique PDK (Porsche Doppelkupplungs-Getriebe). Elle permet à la Carrera d’avoir une consommation moyenne d’environ 9,4 L/100 km plutôt que 10,1 L avec la boîte manuelle. Avec une 911 Carrera S, elle serait de 9,6 L/ 100 km.

Cela n’empêche pas ces bolides d’offrir des performances impressionnantes. Équipé de la boîte manuelle, le coupé 911 Carrera dont nous avons fait l’essai bondit de 0 à 100 km/h en tout juste 4,6 s. Avec la boîte PDK et l’ensemble Sport Chrono optionnel, ce temps passe à 4,2 s. La 911 Carrera 2016 équipée de même manière prenait deux dixièmes de seconde de plus. Une 911 Carrera S dotée des mêmes équipements accomplit le 0-100 km/h en 3,9 s (0,2 sec de moins). La boîte PDK est d’ailleurs le meilleur choix lorsqu’on utilise beaucoup cette voiture en ville.

Mais la 911 peut faire encore mieux. Avec son moteur de 580 ch, la 911 Turbo S, qui trône au sommet de la gamme, retranche une seconde additionnelle au 0-100 km/h. Oui, ça ne fait que 2,9 s! Mais autant de puissance s’exploite difficilement sur notre réseau routier, d’où l’intérêt d’opter pour la plus humble des 911. À mon avis, sa dotation très complète, son châssis ferme à souhait, ses freins puissants, ses sièges moulants et les 370 ch de son moteur suffisent à rendre cette voiture désirable, d’autant que sa suspension bénéficie de régla­ges moins fermes qu’une sportive de très haute performance comme la Turbo S. Comme pour la première 911 que j’ai conduite, le modèle «de base» convient toujours parfaitement!