Un coup de main pour Vanessa Pilon

Vanessa Pilon a demandé l’aide de ses abonnés Fabebook ce dimanche. La nuit dernière, la collaboratrice hebdomadaire mode et beauté de Salut, bonjour s’est fait voler son scooter, près du marché Atwater dans St-Henri.

Facebook

«Facebook, help. Cette nuit, je me suis fait voler mon scooter, dans le Sud-Ouest, juste à côté du marché Atwater. C'est un Kumpan Electric. Orange. Genre le véhicule le moins subtil après une New Beetle verte lime avec des cils. La pile n'était pas dedans, donc c'est impossible pour les voleurs de le faire fonctionner. Si tu vois quelque chose, merci de me laisser savoir. Ugh. Humans, sometimes», écrit-elle.

Facebook

