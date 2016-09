Un décès sur la piste de Tony Stewart

Un pilote de 35 ans, Shane Unger, a perdu la vie samedi soir dans un accident survenu sur l’Eldora Speedway, une piste de course automobile située à Rossburg, en Ohio, et appartenant au conducteur de la Coupe Sprint de NASCAR Tony Stewart.

Dirt Late Model racer Shane Unger dies from injuries sustained in crash at Eldora: https://t.co/tvRE2uazhb #World100 pic.twitter.com/lqKzBgyW2v