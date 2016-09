Un juge perdra peut-être son poste pour des propos controversés durant un procès pour agression sexuelle

Cette semaine, un juge de la cour fédérale doit faire face aux conséquences des remarques misogynes et désobligeantes qu’il a faites durant un procès pour agression sexuelle en 2014.

Le procès en question opposait une jeune femme de 19 ans à un homme de Calgary, Alexander Wagar. Elle l’accusait de l’avoir violée sur un lavabo de salle de bain pendant une fête dans une résidence. Le procès de cinq jours a eu lieu en juin 2014 à la Cour provinciale de l’Alberta.

En décembre dernier, le procureur général de l’Alberta a déposé une plainte formelle contre le juge Robin Camp.

Un comité composé de trois juges et de deux avocats doit maintenant décider si le juge de 64 ans pourra continuer de siéger, à la lumière des propos qu'il a tenus.

En 2015, Camp est devenu juge à la cour fédérale.

«Les jeunes femmes veulent avoir du sexe, particulièrement si elles sont saoules.»

Un document du Conseil canadien de la magistrature rapporte certains propos du juge et ce qui lui est reproché.

Nous avons traduit les passages de l’anglais.

Il se serait demandé si la plaignante avait «abusé de la première occasion de rapporter [le crime], même si cela n’a plus d’importance à ce stade».

Il a beaucoup insisté sur le fait que la plaignante aurait pu se défendre davantage lors de l'attaque. Il l’a directement questionnée à ce propos.

«Pourquoi n’avez-vous pas laissé votre bassin tomber au bas de la cuvette, de façon à ce qu’il ne puisse pas vous pénétrer?»

«Pourquoi n’avez-vous pas gardé vos genoux collés?»

Il a suggéré que, si elle avait dévié son bassin quelque peu, elle aurait pu esquiver son agresseur.

Le juge Camp s'en est également pris à la procureure de la Couronne lorsqu’il a discrédité un principe juridique qu’elle avançait: «J’espère que vous ne vivrez pas trop longtemps...»

Une vision de la sexualité digne du pire «mononc»

Il a aussi émis des opinions très particulières sur la sexualité et ce qui constitue une agression sexuelle.

«Le sexe et la douleur vont parfois ensemble [...] ce n’est pas toujours une mauvaise chose.»

«Le sexe est souvent un challenge.»

«Je ne crois pas qu’on parle réellement d’une attaque, ici.»

«Il n’y a pas vraiment lieu de parler de force, ici.»

«Elle savait qu’elle était saoule. Elle aurait dû faire plus attention.»

Des «conseils d'ami» pour l'accusé

Il a également cru bon de donner des «conseils d’ami» à l’accusé.

«Je veux que tu dises à tes amis qu’ils doivent faire très attention avec les femmes maintenant. Ils doivent être beaucoup plus patients et prudents. Faites attention à vous et soyez prudents.»

«Vous devez être sûrs que la fille le désire vraiment. S'il te plaît, dis-le à tes amis afin qu’ils évitent le trouble que leur occasionnerait le fait de contrarier une femme.»

Il regrette

Le juge a émis des regrets relativement à ses propos et a offert des excuses à la plaignante. Notons cependant que, devant le comité, cette semaine, Camp a utilisé le mot «accusée» pour décrire la plaignante.

Il connaîtra son sort la semaine prochaine.

Autres sources: Calgary Sun, Washington Post