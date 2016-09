Un trou dans les nuages

La journée s’annonçait magnifique. Je roulais en direction de l’aéroport pour prendre un vol pour Toronto quand ma fille m’a téléphoné pour me dire qu’un avion avait percuté le World Trade Center. Pendant qu’elle me parlait, elle a vu le deuxième avion s’encastrer dans la tour sud.

J’ai failli avoir un accident. Mon cerveau n’arrivait pas à traiter l’information. Je me souviens d’avoir dit: «C’est trop impossible.»

Une fois rendue à Dorval, Air Canada a fait l’embarquement même si les télés dans la zone d’attente diffusaient des images terrifiantes. Derrière moi, un Brian Mulroney consterné parlait sans arrêt au télé­phone, à voix basse. Nous étions comme des zombies.

Après une attente d’une heure au sol, le pilote a dit: «Mes amis, nous n’irons nulle part aujourd’hui. C’est le bordel total, là-bas.»

Je voulais seulement rentrer à la maison et serrer mes filles dans mes bras. Comme déclaration de guerre, on ne pouvait imaginer plus spectaculaire et plus terrifiant.

Voir pour témoigner

Je suis allée à New York dès que les vols vers les États-Unis ont repris. Je devais voir cette monstruosité pour bien en témoigner.

Sur place, l’invisible m’a saisie à la gorge. L’odeur de mort qui flottait sur New York, l’absence des tours dans le ciel de Manhattan et l’omniprésente poussière de cadavres m’ont bouleversée plus que les ruines fumantes du World Trade Center. J’ai été accablée par le vide, le néant, et par la certitude que certains êtres humains naissent dénués de toute humanité.

Que le Mal existe.

En marchant dans Lower Manhattan, près de Ground Zero, nous avons croisé une caserne de pompiers. Les portes étaient grandes ouvertes, des gars lavaient leurs camions. Nous sommes entrées, attirées par une affi­che qui invitait le passant à faire un don pour les familles des pompiers morts en service.

Le 11 septembre 2001, 343 pompiers ont perdu la vie, de véritables héros des temps modernes. La masculinité dans ce qu’elle a de plus noble.

Un jeune pompier est venu à notre rencontre. Il avait enterré six confrères, une grosse perte pour cette petite caserne. Nous avons vidé poches et sacoches. Il a insisté pour avoir notre adresse. Allait-il nous envoyer un reçu d’impôt?

Quelques semaines plus tard, nous avons reçu deux T-shirts du New York Fire Department avec l’inscription «In memory of New York City’s bravest» (À la mémoire des plus braves de New York) September 11, 2001, accompagné d’un mot de remerciement écrit à la main et signé par tous les pompiers de la caserne.

Le Bien avait survécu.

Stop aux théories du complot

Je déteste détester, mais je hais les responsables de l’attentat. Et je déteste presque autant tous ces imbéciles qui rejettent science et évidence, préférant colporter des théories du complot aussi débiles que dangereuses qui rendent le gouvernement américain responsable de la mort de 2977 innocents avec ou sans l’aide du Mossad. C’est selon.

Seule une haine de soi extrême peut expliquer pourquoi tant d’Occidentaux préfèrent se complaire dans un tel aveuglement volontaire qui ne peut que se retourner contre eux.

Legs du 11 septembre 2001, les théories du complot font maintenant partie de l’arsenal des recruteurs de l’État isla­mique. C’est un facteur important de radicalisation, disent les experts.

Et si, en ce 15e anniversaire du 9/11, tous cessaient de les diffuser, de les promouvoir? Par respect pour les morts ou par instinct de préservation.