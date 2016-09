Une raquette entre les dents

Cet Égyptien de 43 ans utilise ses dents pour tenir sa raquette et ses pieds au service. Or, celui qui a été amputé des deux bras à l’âge de 10 ans se débrouille plutôt bien, même s’il a échappé deux matchs de classe 6 aux mains du Britannique David Wetherill, jeudi, et de l’Allemand Thomas Rau, vendredi.

Hamadtou a perdu l’usage de ses mains à l’âge de 10 ans quand il a été blessé sérieusement dans un accident de train.

«Les commentaires des sceptiques m’ont donné la chance de m'exercer encore plus. Je me suis accordé plus de temps pour m’entraîner et ceci m’a permis d’avoir plus confiance en moi, a-t-il indiqué sur le site de la Fédération internationale de tennis de table, il y a quelques jours. Je suis heureux de jouer et mon rêve de participer aux Jeux est devenu réalité.»

«Je veux dire à tous ces gens que rien n’est impossible et [qu'on] devrait tous travailler fort pour faire les choses qu’on aime», a-t-il poursuivi.