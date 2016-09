Variations sur le thème du deuil

Roman rempli de surprises, tissé serré, épuré au maximum, L’impureté présente un mari et un fils faisant le deuil d’Alice Livingston, une romancière à succès. Elle laisse derrière elle un manuscrit inédit qui va tout bouleverser sur son passage, contraignant ses proches à revivre de pénibles souvenirs.

Avant toute chose, Larry Tremblay avait envie de parler des années 1970. «C’est une époque où j’étais adolescent, mais je ne savais pas comment l’aborder. J’ai puisé un peu dans ce que j’ai vécu moi-même au Saguenay. Je me suis inspiré de certaines conversations que j’avais avec un ami et j’ai imaginé cette première rencontre entre Félix et Antoine, qui parlent du Vietnam et du cœur de Thich Quang Duc, le moine bouddhiste. Disons que le roman est né de là: deux jeunes adolescents qui sont très différents.»

Tout romancé

À partir de là, Larry Tremblay a tout romancé­­. «J’ai ensuite complètement transformé les personnages, de sorte que le personnage d’Antoine est devenu négatif. C’est la passion­­ de deux ados qui discutent du monde et qui ont des visions complètement différentes. L’un est plus spirituel, religieux, et l’autre est beaucoup plus critique et acerbe, et aime la philosophie. À partir de là, j’ai créé cette histoire.»

Il fait des retours sur les tragédies qui ont marqué l’époque: la mort du président Kennedy, la catastrophe de Saint-Jean-Vianney. «Comment peut-on parler d’une époque? Il y a les grands événements et aussi les films qu’on voyait à l’époque, comme Love Story, et les livres qu’on lisait, comme Le Choc du futur, Jonathan Livingston.»

Il y a de forts contrastes entre Antoine, plutôt ronchon, et sa femme Alice, une femme qui aime la vie et n’en peut plus d’être toujours dans la critique et l’apocalypse. «J’ai essayé que chacun exprime une partie de la vie, de la vision du monde. Ces personnages, on les voit 20 ans plus tard, à l’aube de l’an 2000. Le roman débute en 1999, avec l’accident de John F. Kennedy­­ Jr.»

Thème récurrent

La mort est un thème récurrent et se manifeste par de petits et de grands événements. «C’est la mort d’un enfant qui fait qu’Alice a écrit un roman – un double roman pour piéger son mari. Elle a construit une prison et créé un piège littéraire. Un sujet difficile est complètement caché par autre chose.» Cette «autre chose» se découvre dans la finale époustouflante du roman – il serait dommage de priver le lecteur de cette découverte en la dévoilant ici.

Il suffit d’écrire qu’Alice a fait un piège double et que Larry Tremblay a été très habile dans la construction du roman. «ll y a une histoire dans l’histoire, celle du Cœur pur. Il y a un système de position entre la pureté et l’impureté, entre ceux qui sont manipulés et ceux qui manipulent.»

Larry Tremblay rappelle qu’Alice est «écrivain», comme lui. «Je me suis un peu projeté en elle, j’imagine, parce qu’elle a créé un roman au moment même où moi j’en créais un. Il y a un jeu de miroirs. Je joue aussi sur la temporalité.»

Au théâtre

Par ailleurs, l’automne de Larry Tremblay s’annonce fort occupé: outre la sortie de L’impureté, il lancera également La hache dans la collection CODA chez Alto et un roman graphique aux Éditions de la Bagnole, Même pas vrai.

En novembre, Le Joker sera présenté au Quat’Sous et Le garçon au visage disparu sera joué à la Licorne, à Montréal.

♦ Larry Tremblay a publié une trentaine de livres, dont Le Christ obèse, finaliste au Prix littéraire des collégiens, ainsi que L’orangeraie, lauréat du Prix des libraires du Québec et du Prix littéraire des collégiens.