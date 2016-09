15 intrigues non résolues dans «Unité 9»

Les intrigues s’enchaînent les unes après les autres dans Unité 9. Bien que la cinquième saison va assurément répondre à plusieurs questions en suspens, voici tout de même une liste d'interrogations des téléspectateurs.

1. Est-ce que Suzanne va finalement marier son patron à l’animalerie?

2. Où est passée Avril Roberston?

3. Est-ce que Normand Despins a perdu la vue?

4. Kim Vanier va-t-elle réussir à faire entrer sa crème de jour?

5. Marie Lamontagne est-elle en vie?

6. Qu’est-ce que Kevin Anctil a fait avec les bobettes de Shandy?

7. Cameron Marquis va-t-elle revoir ses toutous?

8. Anik Jean n’était pas censée avoir un rôle important dans la dernière saison?

9. Caroline Laplante va-t-elle retrouver la garde de son enfant?

10. Est-ce que quelqu'un va retrouver Annie Surprenant?

11. Henriette Boulier va-t-elle «flober son cash»?

12. Est-ce qu’on va voir Marco Choquette en chest?

13. George Sainte-Marie va-t-il recommencer à porter de la couleur?

14. Est-ce que sœur Marie-Gisèle va arrêter de faire la vaisselle de Cameron?

15. Benoît va-t-il finalement décrocher de Marie Lamontagne?

Unité 9 revient sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé, le mardi 13 septembre à 20h.

*Note. On aimerait beaucoup qu’Émilie Laurin (Élyse Aussant) et Sandra Poulin (Alexandra Laverdière) de Watatatow aient des rôles plus importants.