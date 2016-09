16 nouveautés à voir sur Netflix

C’est la rentrée aussi sur Netflix!

The Revenant, Narcos 2, Legend, Chef’s Table, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition sur Netflix ces dernières semaines. De quoi vous tenir bien occupés pour les soirées fraîches qui commencent.

Le Sac de chips a fait le tri pour vous.

FILMS

Legend

Dans cette coproduction France-Angleterre adaptée du livre The profession of violence – The rise and fall of the Kray twins, Tom Hardy incarne les frères jumeaux Ronnie et Reggie Kray, un duo de gangsters qui a terrorisé l’East End de Londres dans les années 1950 et 1960.

The Revenant

The Revenant a valu à Leonardo DiCaprio son tout premier Oscar pour son interprétation de Hugh Glass, un trappeur laissé pour mort par ses confrères dans une Amérique sauvage et glaciale.

The Finest Hours

Drame historique avec Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster et Eric Bana, The Finest Hours raconte le sauvetage des survivants du naufrage du SS Pendleton au large de la Nouvelle-Angleterre, en 1952.

Daddy’s Home

Pour ces soirées où on n’a pas trop envie de se faire aller les méninges, une comédie mettant en vedette Will Ferrell dans le rôle d’un beau-père de deux enfants quelque peu déstabilisé quand leur père biologique (Mark Wahlberg) revient dans le portrait.

Emelie

Le cauchemar de tout parent qui engage une gardienne pour la première fois a maintenant un nom: Emilie. Un thriller d’horreur qui risque de vous enlever le goût d’abandonner vos enfants pour une sortie au resto pendant un bon bout de temps.

Séries

Narcos (Saison 2)

Avis à ceux qui ne l’ont pas dévoré dès sa sortie le 6 septembre dernier, le célèbre trafiquant colombien Pablo Escobar est de retour pour une deuxième saison de Narcos. Netflix a également confirmé le renouvellement de la série pour une troisième et quatrième saison.

Chef’s Table France

L’excellente série documentaire sur les plus grands chefs de la planète revient avec une nouvelle saison entièrement dédiée au grand lieu de la gastronomie qu’est la France, et dans la langue de Molière de surcroit.

I am the ambassador

Originalement diffusée à la télévision danoise en 2014, la série documentaire «I am the ambassador» suit la carrière de Rufus Gifford, le premier ambassadeur américain ouvertement homosexuel.

Galavant

Vous avez adoré Glee et Game of Thrones? Vous aimerez sûrement Galavant, une comédie musicale médiévale qui est apparue comme un ovni dans le paysage télévisuel en 2015. Avec ses nombreux caméos de vedettes comme Weird Al Yankovic, Ricky Gervais, Kylie Minogue et John Stamos, la série a de quoi intriguer.

Hellevator

Un autre genre de curiosité, Hellevator («l’ascenseur de l’Enfer») est un jeu d’horreur télévisé où les participants doivent relever de terrifiantes épreuves dans un vieil entrepôt abandonné hanté par leurs pires cauchemars.

Luke Cage (dès le 30 septembre)

L’indestructible copain de Jessica Jones fait un retour très attendu dans sa propre série, qui le mettra aux prises avec des gangsters d’Harlem.

Documentaires

Elstree 1976

Darth Vader, Bobba Fett, Greedo, Gold Leader: ces personnages de la saga Star Wars ont marqué l’imaginaire de millions de fans, mais leurs interprètent restent aujourd’hui relativement inconnus du grand public. Ce documentaire se penche sur l’expérience de ces héros méconnus et sur le culte dont il font aujourd’hui l’objet auprès des fans invétérés de la saga.

SlowTV: National Knitting Night

Le 1er novembre 2013, des tricoteurs norvégiens se rassemblent pour tenter de battre le record du monde de tricot «dos à dos» (soit du mouton au produit final).

Le résultat: un document d’archive de 8h39 (!!!) ininterrompues de pure excitation, le tout en nynorsk (ou néo-norvégien) avec sous-titres anglais. À sauvegarder pour un dimanche pluvieux.

Jeunesse

Wabbit et Be cool, Scooby-Doo!

En 2014, Warner Bros. a décidé de ramener au goût du jour plusieurs de ses franchises animées, dont Bugs Bunny, Scooby-Doo et Tom & Jerry. Une occasion pour les petits de s’initier et pour les grands de redécouvrir ces grands classiques. (Anglais seulement)

Kazoops !

Une amusante série jeunesse australienne, qui raconte les péripéties de Monty Kazoop, un garçon de 6 ans, et de son meilleur ami, un cochon domestique nommé Jimmy Jones. (Anglais et français)