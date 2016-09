6 sports à pratiquer cet automne pour faire la paix avec son corps de femme

Être une femme peut parfois être difficile. La pression sociale est grande... Et chaque fois que vous faites face à un miroir, vous vous trouvez un défaut. Trop de hanches, des bras mous, des seins qui tombent... La liste peut parfois être longue.

Cet automne, pourquoi ne pas faire la paix avec votre corps en pratiquant des sports qui vous feront du bien autant mentalement que physiquement.

Parce que la beauté, ça se passe principalement entre les deux oreilles.

1. Un cours d’Essentrics au centre-ville

Si vous souffrez d’une blessure liée au sport ou si vous n’êtes pas de nature sportive, l’essentrics est pour vous. Ici, les professeurs misent sur l’allongement des muscles afin de bâtir avec vous une silhouette longiligne, forte et énergique. On y retrouve un savant mélange de mouvement inspirés de la danse et du yoga.

Essentric Studio

3431 rue Stanley

2. Un cours de yoga «Vinyasa flow» dans le Vieux-Montréal

Que vous soyez débutant ou non, le cours de Vinyasa flow peut vous permettre d’atteindre des postures que vous ne pensiez jamais être en mesure de faire. Vous y trouverez l’équilibre parfait entre le travail du corps et de l’esprit, car c’est une sorte de yoga qui demande beaucoup de concentration et de force.

Yoga Vieux-Montréal

50 rue Saint-Jacques

3. Un cours de danse poteau près du marché Jean-Talon

Pour se sentir femme, il n’y a pas mieux. Mais attention, si se tortiller autour d’un poteau peut sembler simple, sachez que cela demande extrêmement de force dans les bras, les abdominaux et les fesses. En faisant de la danse poteau, vous suivrez un entrainement complet.

Pole Fitness

178 Jean-Talon Ouest

4. Un cours d’Aqua Zumba dans Ahuntsic

Semblables aux cours de Zumba habituels, ces cours de Zumba dans l’eau permettent de raffermir vos muscles tout en s’amusant. Les mouvements très féminins et parfois sensuels qui font partie des routines devraient vous donner un peu plus de confiance en vous.

Complexe Claude-Robillard

1000 avenue Émile-Journault

5. Un cours de kick-boxing entre femmes dans NDG

Si vous désirez vous sentir en contrôle et si vous voulez vous sentir puissante, le kick-boxing est sans aucun doute pour vous. Pas de compétition et ouvert aux débutantes, les cours du H2O MMA ne sont pas intimidants et les entraîneurs misent davantage sur le plaisir de faire ce sport plutôt que sur la performance.

H2O MMA

6045 boulevard Monk

6. Du Ballet hop dans Villeray et Verdun

Vous avez arrêté vos cours de ballet à 7 ans, mais vous avez toujours eu envie de recommencer? Les cours de ballet hop pourraient bien être la solution parfaite à votre remise en forme. Vous y apprendrez tous les rudiments du ballet sans devoir absolument être aussi «parfaite» qu’une danseuse étoile.

Ballet Hop

5380 boulevard Saint-Laurent

Bon automne!