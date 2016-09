Accès plus ardu aux crédits d’impôt

Longs délais de remboursement, resserrement des critères, multiples obstacles: les entreprises de technologies de l’information et des communications (TIC) reçoivent moins de crédits d’impôt, et ce n’est pas un hasard, dit l’Association québécoise des technologies (AQT), qui a publié lundi les résultats de son Baromètre de compétitivité AQT 2016.

L’enquête est menée annuellement depuis 2010 par la firme SOM Recherches et Sondages auprès de 493 entreprises du secteur.

En baisse

Les crédits d’impôt représentent une proportion du chiffre d’affaires des entreprises sondées de plus en plus basse. En effet, entre 2013 à 2015, la somme reçue pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS & DE) est passée de 14 % à 8 % du chiffre d’affaires des entreprises qui y ont eu droit.

De même, en 2015, les crédits pour le développement des affaires électroniques (CDAE) équivalaient en moyenne à 2 % du chiffre d’affaires des sociétés y étant admissibles, alors qu’ils étaient de 7 % en 2013 et de 13 % en 2012.

Les compagnies disent qu’elles profitent de moins en moins des crédits d’impôt: 53 % en ont réclamé en 2015, contre 65 % en 2012.

Pour l’AQT, cette diminution s’explique en grande partie par les différents obstacles reliés aux remboursements des avoirs fiscaux en provenance du gouvernement.

«D’une part, il y a le resserrement des critères pour le crédit d’impôt en RS & DE, dont l’introduction d’un seuil d’admissibilité de 50 000 $.

D’autre part, les longs délais liés aux remboursements des crédits d’impôt nuisent à la stabilité des fonds de roulement des entreprises, donc au réinvestissement et à la commercialisation de leurs produits», affirme la présidente-directrice générale de l’AQT, Nicole Martel.

L’Association a même créé, depuis 2014, en collaboration avec FINALTA CAPITAL, trois fonds de 10 millions $ chacun en appui aux PME afin de pallier la lenteur des réclamations.

C’est mieux en Ontario

Il existe 11 types de crédits d’impôt en Ontario alors qu’il y en a quatre au Québec, selon le Baromètre de compétitivité 2016, qui a comparé, avec la firme PwC, les avantages fiscaux des deux provinces.

Les crédits d’impôt semblent mieux adaptés dans la province voisine. Alors que ceux du Québec concernent seulement les dépenses de salaires, en Ontario, ils s’appliquent aussi au marketing, à la distribution, au placement d’étudiants, au mentorat et aux revenus.

Également, les nouvelles entreprises ou les nouveaux projets ontariens bénéficient d’aide financière pour l’innovation et payent moins d’impôt.