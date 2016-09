Appels à l’unité pour les 15 ans du 11 septembre

NEW YORK | Les États-Unis ont marqué hier dans le recueillement et les appels à l’unité le quinzième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, traumatisme encore présent dans tous les esprits.

À New York, la candidate démocrate Hillary Clinton a quitté plus tôt que prévu la cérémonie de Ground Zero pour rejoindre l’appartement de sa fille après avoir eu un «coup de chaleur» selon son équipe de campagne. Elle en est ressortie plus tard tout sourire devant les caméras de télévision.

Mme Clinton participait, comme son rival républicain Donald Trump, à une commémoration solennelle qui s’est ouverte par une minute de silence à 8 h 46 locales, l’heure précise du premier choc d’un avion détourné par Al-Qaïda contre une tour du World Trade Center de New York 15 ans auparavant.

Hillary Clinton était sénatrice de New York au moment des attentats. Donald Trump est l’un des magnats de l’immobilier de Manhattan.