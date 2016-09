Apprentissage à la dure pour Carol Zhao

Après avoir collectionné les victoires à la tonne sur le circuit universitaire américain (NCAA), Carol Zhao doit réapprendre à goûter au succès chez les professionnelles. Ce ne sera toutefois à la Coupe Banque Nationale où son parcours en simple s’est arrêté dès le départ, lundi.



La Canadienne de 21 ans a baissé pavillon en après-midi en deux manches de 6-3 et 6-2 devant l’Américaine Lauren Davis, issue du volet des qualifications. Il s’agissait de sa première présence au tableau principal de la compétition.



Zhao a officiellement amorcé sa nouvelle carrière pendant l’été, faisant impasse sur sa dernière année d’admissibilité avec la formation de l’Université Standford qu’elle a menée aux grands honneurs de la NCAA, en mai dernier. En trois ans, l’Ontarienne a compilé un reluisant dossier de 76 victoires et 16 revers. De quoi faire saliver.



Depuis, son passage dans les rangs professionnels ne s’est pas fait sans heurts. Ancienne neuvième meilleure joueuse sur la planète chez les juniors, Zhao est consciente du boulot à accomplir pour atteindre l’excellence. Elle pointe actuellement au 360e rang mondial.



«Ce n’est pas une transition facile à faire. Je me sens toujours un peu entre les deux. Cela dit, je pense que j’étais prête et que c’était le temps pour moi. Présentement, la chose la plus importante est de m’améliorer comme joueuse de tennis et en espérant que les résultats suivront, a confié la joueuse d’origine chinoise après son match.



«Mais ce n’est pas facile, car tu dois réaliser que les résultats ne viendront pas très rapidement. Je dois être patiente. Le niveau de compétition en NCAA est moins élevé que chez les professionnelles.»



Une étape à la fois



Si elle compte quelques victoires à son actif dans des tournois ITF depuis la fin de ses études en sciences de la technologie et de la société, Zhao espère que la prochaine année lui permettra d’émerger comme elle l’a fait par le passé.



«Je n’ai pas d’objectif précis en termes de classement, mais c’est certain que je veux jouer des épreuves du Grand Chelem l’an prochain, à tout le moins le tableau des qualifications. J’espère aussi être compétitive à ce niveau et me rendre le plus loin possible dans des Challengers», a mentionné Zhao.