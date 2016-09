Attentats déjoués à Paris: le commando de femmes inculpé

Inès Madani, 19 ans, Sarah Hervouët, 23 ans, et Amel Sakaou, 39 ans, ont été mises en examen (inculpées) notamment pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et ont été écrouées, a annoncé le parquet de Paris.

Les trois femmes avaient été interpellées par la police jeudi soir dans le sud-est de Paris, à la suite de la découverte dans le centre de la capitale d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz.

La menace djihadiste ne retombe pas en France, frappée depuis 2015 par une série d'attentats qui ont fait 238 morts.

Un adolescent de 15 ans, soupçonné de vouloir passer à l'action avec une arme blanche, a également été présenté aux juges et inculpé lundi, deux jours après son arrestation à Paris. Il était assigné à résidence depuis avril pour sa radicalisation islamiste.

Point commun à ces deux dossiers, pensent les enquêteurs: les contacts entretenus sur internet par ces femmes et par ce mineur avec Rachid Kassim, 29 ans, un Français qui téléguide ses émules via Telegram.

Ce réseau de messagerie crypté, dont les forums de discussion ne sont accessibles que sur invitation, est considéré aujourd'hui comme l'un des moyens de communication préférés des djihadistes.

Selon les enquêteurs, Rachid Kassim aurait inspiré, de manière plus ou moins directe, les récents assassinats d'un couple de policiers en région parisienne, en juin, et d'un prêtre dans une église normande fin juillet. Pour l'attentat de Normandie, «c'est lui qui a mis en contact les deux tueurs et donné les consignes», affirment notamment des sources proches de l'enquête.

Rachid Kassim, propagandiste très actif du groupe EI, parti de France en 2012 sur les terres du djihad, appelle depuis plus de six mois ses quelques 330 abonnés Telegram au meurtre, en détaillant modes opératoires et objectifs à attaquer. Ses messages se répandent via des dizaines de groupes pro-EI qui les relaient.