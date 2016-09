Bob Bissonnette exposé au Stade municipal

La mémoire de Bob Bissonnette sera honorée jeudi et vendredi au Stade municipal de Québec.

Le cercueil sera exposé dans le hall d'entrée du stade. L'artiste de 35 ans était depuis quelques mois actionnaire de l'équipe de baseball des Capitales de Québec.



La famille recevra les condoléances jeudi le 15 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ; le vendredi 16 septembre de 9h à 11h et de 12h à 15h au Stade municipal, situé au 100 Rue du Cardinal Maurice Roy, à Québec.



Qualifié de «marchand de bonheur» par ses amis, Bob Bissonnette est décédé accidentellement le 4 septembre dernier à Flatlands, près de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. L'hélicoptère dans laquelle il prenait place s'est écrasé. L'ex hockeyeur devenu chanteur vivait à Charny.



Le pilote de l'appareil, Frédéric Décoste, a également péri dans ce drame. Seul le président des Capitales de Québec Michel Laplante a survécu à l'impact.



L'hélicoptère a heurté une ligne moyenne tension, puis est tombé dans une rivière.



Les funérailles religieuses privées pour les familles et les proches seront célébrées le samedi 17 septembre à 13h30 en l’église Notre-Dame-de-l’Annonciation de L'Ancienne-Lorette.



La famille suggère de remplacer l’envoi de fleurs par un don à un organisme d’aide aux familles ayant des enfants handicapés afin de leur fournir des jours de répit (www.lepetitrepit.ca).



Ancien du Séminaire Saint-François, Roberto Bissonnette a notamment été capitaine des Olympiques de Hull dans la LHJMQ.