Caïd nerveux, mais accueillant

Éric Thibault et Maxime Deland

Raynald Desjardins, le seul Québécois «pure laine» de la mafia montréalaise, devrait recevoir sa sentence en décembre pour avoir comploté le meurtre de l’aspirant-parrain Salvatore Montagna. Les éléments de preuve inédits de l’enquête policière obtenus par Le Journal et l’Agence QMI illustrent la vie mouvementée du caïd à l’époque du crime.

Raynald Desjardins en est à sa deuxième bouteille de vin lorsque les deux policiers lui rendent visite. Il leur en offre un verre. «Ça me ferait plaisir», insiste-t-il.

Le soir du 25 novembre 2011, le caïd essaie de décompresser dans la salle à manger de sa luxueuse maison de Laval.

Les sergents détectives Benoît Dubé et Martin Robert le trouvent «nerveux». En leur parlant, Desjardins nettoie constamment sa table à manger «qui est déjà propre», notent les enquêteurs de la SQ dans un rapport.

«Je vous respecte parce que vous me respectez», dit-il aux policiers.

Traquenard

La veille, Desjardins s’est vengé de l’aspirant-parrain Salvatore Montagna. Pour lui, il ne faisait aucun doute que Montagna avait tenté de le faire abattre 10 semaines plus tôt, à Laval.

Pourtant, cinq jours avant, Montagna lui avait envoyé un message texte sur son BlackBerry pour solliciter un tête-à-tête. Une vraie «lettre d’amour», selon Desjardins.

«Je veux que tu saches que tu es mon ami (lol) et que je ne te laisserai jamais tomber. J’espère qu’on pourra régler nos différends stupides», plaidait la victime.

Montagna avait ensuite accepté que Jack Simpson – un trafiquant de 69 ans et vieux camarade de Desjardins – aille le chercher à une station de métro pour le conduire à Charlemagne, sur l’île Vaudry, en vue de cette rencontre.

Mais Desjardins n’était pas sur place. Cinq minutes après son arrivée, Montagna, qui n’était pas armé, a fui la maison de Simpson avec trois projectiles de cali­bre .357 Magnum dans le corps.

Photo courtoisie

Construire et non détruire

Pieds nus, mais portant un chic veston de marque Burberry et une montre Rolex, l’aspirant-parrain s’est effondré dans la neige après avoir traversé la rivière L’Assomption.

Photo courtoisie

«Je connais pas Montagna et j’ai aucun lien avec lui. Moi, je travaille dans la construction, pas la destruction», jure Desjardins aux sergents détectives, après que les deux visiteurs eurent refusé son invitation à trinquer avec lui.

Les enquêteurs l’ont prévenu de «surveiller ses arrières» puisqu’ils appréhendaient une riposte à ce meurtre.

«(Desjardins prétend que) depuis 1969, tout le monde parle de lui et il n’est pas impliqué dans quoi que ce soit. Il ne craint pas pour sa vie. Il se sent protégé. Il est conscient que la filature (policière) le suit et qu’on écoute sa ligne de téléphone», note l’enquêteur Dubé dans son rapport.

« À la pêche »

À ce moment, Desjardins ignore que la GRC intercepte, aux fins d’une enquête antidrogue, tous les textos cryptés qu’il envoie et reçoit.

– Ils m’ont encore dit que ma vie était en danger (lol). Je leur ai répondu que ça me surprenait, que la construction est un domaine où ça joue dur. Je les ai remerciés de me protéger et de me tenir informé, écrit Desjardins à son bras droit, Vittorio Mirarchi, le lendemain de la visite des poli­ciers.

– Qu’est-ce que tu penses qu’ils préparent? demande ce dernier.

– Ils vont juste à la pêche.

– On va les avoir aux fesses pendant un bon bout de temps (lol), ajoute alors Mirar­chi.

Un mois pour l’arrêter

Le sergent Dubé avait aussi averti Desjardins que les policiers «ne laisseront pas des gars se promener avec des “guns” et se tirer dessus».

«On revient dans le temps de Mom Boucher, comme dans les années 1990. (Vous allez) finir par tuer des enfants», lui avait alors dit l’enquêteur.

Le caïd a pris la peine de l’aviser qu’il partait en vacances au Mexique avec sa conjointe le 26 décembre suivant.

«Il m’informe que si on doit l’arrêter (avant) et demande qu’on ne défonce pas la porte, note l’enquêteur Dubé. On n’a qu’à l’appeler, car il va se rendre.»

Le compte à rebours était lancé.

Les dernières heures de Montagna

Photo courtoisie

7 h 30

Montagna quitte son domicile de Saint-Hubert au volant d’un Chevrolet Traverse noir loué

8 h 44

Il arrive dans le stationnement souterrain de la Place du Cana­da, au 1010, rue de la Gauchetière, et il est filmé par une camé­ra alors qu’il prend son coupon

8 h 51

Il sort du stationnement

8 h 56

Il est filmé par une caméra de surveillance en train de marcher dans l’Hôtel Champlain

8 h 57

Il se présente au guichet du changeur pour accéder au métro Bonaventure

9 h 31

Photo courtoisie

Arrivée de la camionnette blanche Ford F-150 de Jack Simpson à l’extérieur du métro Langelier

9 h 32

Montagna se dirige vers la camionnette en provenance de l’escalier menant au quai du métro

9 h 35

Vittorio Mirarchi, qui surveille Simpson, écrit à Desjardins que Montagna est monté à bord

9 h 54

La camionnette est filmée par une caméra de surveillance alors qu’elle circule sur le boulevard Céline-Dion et qu’elle tourne à droite sur la rue Île-Vaudry

10 h

Un témoin appelle le 911 après avoir entendu des coups de feu dans une résidence de l’île Vaudry

10 h 04

Desjardins écrit à Simpson: «C’est fait?»

Photo courtoisie

10 h 05

«Oui», lui répond Simpson

10 h 06

«C’est fait», écrit Desjardins à Mirarchi.

10 h 07

«Parfait», lui répond ce dernier.

10 h 25

Des policiers de Repentigny entreprennent des manœu­vres de réanimation sur le corps de la victime

11 h 34

Le décès est constaté à l’Hôpital Le Gardeur. Selon l’autopsie, une des trois balles qui ont atteint Montagna lui a lacéré plusieurs organes intra-abdominaux, provoquant des hémor­ragies internes fatales.

Photo courtoisie

Anxieux et obsédé par la crainte d’être tué

Au lendemain du meurtre de l’aspirant-parrain Salvatore Montagna, Raynald Desjardins clame avoir «la sainte paix».

Pourtant, les détails de l’enquête policière démontrent qu’il n’avait pas l’esprit tranquille. Obsédé par la crainte de se faire tuer, le caïd mafieux était plutôt inquiet, anxieux et irascible.

Testament hâtif

Photo courtoisie

Desjardins a rédigé son testament le 1er septembre 2011, 15 jours avant de se faire tirer dessus par un homme armé d’un fusil AK-47. Le document manuscrit de quelques paragraphes semble avoir été écrit à la hâte au dos d’une enveloppe, comme s’il appréhendait que ses jours soient comptés.

Ses deux enfants, leur mère et sa conjointe actuelle se voyaient notamment léguer 400 000 $, qu’ils se partageraient en plus du profit de la vente de certaines de ses propriétés. Son ami et associé Gaétan Gosselin – qui sera assassiné le 22 janvier 2013 – devait garder 100 000 $ sur la vente d’une maison «pour prendre soin de ma mère».

Desjardins devenait aussi cassant et distant avec ses proches.

– Je comprends que tu as du stress en ce moment, mais tu es sec avec moi, lui écrit sa conjointe, la veille de l’assassinat de Montagna.

« Pas le temps de m'obstiner »

– Hey, je ne t’ai pas parlé bête. (...) Le seul stress que je peux avoir, c’est toi qui le causes avec tes remarques ridicules. (...) Je n’ai pas le temps de m’obstiner», a-t-il répondu.

Le 30 novembre, Desjardins semble avoir la tête ailleurs lorsqu’il reçoit un appel de sa mère de 90 ans.

– Je te vois pas souvent, hein? Comment ça va? As-tu été malade? lui demande-t-elle.

— Non, je travaillais. J’vas aller te voir aujourd’hui, promet-il.

Le lendemain, son fils Mathieu lui transmet ses «félicitations pour (son) mariage» prévu en mars 2012 et dont il vient d’être informé par hasard.

«C’est cool que je sois toujours le dernier au courant (lol)», écrit-il.

Le 27 novembre, Desjardins demande à son bras droit, Vittorio Mirarchi, de lui envoyer «son gars» pour munir ses fenêtres et sa porte de vitres pare-balles.

«Juste pour moi, ce serait pas nécessaire. C’est pour ma famille. Je veux pas qu’il arrive quelque chose à mon fils et à ma fille quand ils viennent ici», précise-t-il.

Photo courtoisie

Big Brother

Le lendemain, il parle au téléphone avec un représentant de la firme de sécurité qui s’occupe du dispositif de télésurveillance à son domicile de l’avenue Bellevue. La présence de 16 caméras pour filmer l’intérieur et les alentours de sa demeure ne lui suffit pas.

«Je vois pas tous les angles, tu comprends? (...) Si je pouvais aller chercher les rues, ce serait parfait.»

Il se sent suivi partout

Photo courtoisie

Les policiers interceptent plusieurs conversations téléphoniques entre Desjardins et son neveu Hugo, l’un des hommes chargés d’assurer sa sécurité lors de ses déplacements.

Le caïd lui ordonne notamment de «prendre la licence» et la photo d’un automobiliste, qui «a l’air d’un Italien» et qui a «ouvert sa vitre quand il est arrivé» à la hauteur de son véhicule en marche.

«Je veux le checker, là. (...) Je veux pas qu’il me pète un coup de rafales dans la face, hostie. Ça doit faire mal, mettons. Pas longtemps...»

«Un autre traître. Ou un autre jaloux», répond son neveu.

Camion blindé

Desjardins n’est pas satisfait de la Lexus blindée qu’il s’était procurée après qu’un tireur au AK-47 l’eut pris pour cible, à la mi-septembre. «Un gros bateau qui me donne le mal de mer», dit-il à Mirarchi.

Il a donc mandaté un concessionnaire de voitures de lui importer des États-Unis un VUS de marque GMC Denali, blindé et équipé d’un système de protection antibombe.

– C’est le «truck» d’un ancien gouverneur (d’État), écrit-il à Mirarchi.

– Ça doit être cher, demande celui-ci.

– 100, répond le caïd, en voulant dire 100 000 $ en parlant du prix du véhicule qui ne lui sera finalement jamais livré.