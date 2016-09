Carrera tranche en 8e

Ezequiel Carrera a joué les héros avec un circuit en fin de huitième manche, procurant une importante victoire de 3 à 2 aux Blue Jays de Toronto sur les Rays de Tampa Bay lundi, au Roger Center.

Carrera s’est amené dans le match en huitième manche et il a retroussé le tir de Brad Boxberger (3-1) de l’autre côté de la clôture du champ gauche.

Deux manches plus tôt, Jose ­Bautista avait ouvert la marque avec un circuit bon pour deux points.

Répliques

Les Jays n’ont cependant pas eu les devants longtemps après la frappe de Bautista. Le festival des circuits s’est poursuivi dès le retour au bâton des Rays.

Evan Longoria et Brad Miller ont frappé respectivement leurs 32e et 28e circuits de la saison pour égaliser 2 à 2.

Le partant des Jays Francisco ­Liriano a connu une bonne soirée de travail. Il a accordé seulement trois coups sûrs et deux points en six manches et un tiers.

La victoire est toutefois allée à la fiche de Jason Grilli (6-5) qui n’a rien donné aux frappeurs des Rays en une manche sur la butte.

Roberto Osuna est venu fermer les livres en neuvième manche avec son 32e sauvetage de la saison.

Grâce à cette victoire, les Blue Jays s’emparent seuls du deuxième rang de la division Est dans la Ligue américaine, tout juste derrière les Red Sox de Boston. Ils prennent aussi la tête du classement du «meilleur deuxième» en vue des séries ­éliminatoires.

Donaldson au repos

Le joueur de troisième but Josh ­Donaldson n’était pas en uniforme pour ce match en raison de fatigue et de douleur généralisée.

Récemment, le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015 a éprouvé de la difficulté au bâton. Il n’a pas placé la balle en lieu sûr lors de ses 23 dernières présences et a été retiré sur élan à sept reprises.

Cette saison, Donaldson a frappé 147 coups sûrs, dont 34 circuits et maintenu une moyenne au bâton de ,284.