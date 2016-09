Céline chante pour ses hommes disparus

Afin de soutenir la bataille contre le cancer, Céline Dion a livré une prestation émouvante grâce à sa nouvelle chanson, Recovery, lors du téléthon américain Stand Up To Cancer, diffusé vendredi en direct de Los Angeles.

Présentée par Tom Hanks comme «une femme qui sait trop bien pourquoi on doit se tenir debout» contre le cancer, Céline a été la dernière à s’exécuter au micro afin de clore l’événement auquel ont pris part plusieurs vedettes, dont Bradley Cooper.

«René me manque tous les jours et cette perte fait maintenant partie de ma vie. J’ai aussi perdu mon père et mon frère, Daniel, à cause du cancer», a rappelé la chanteuse avant d’offrir la plus récente pièce de son prochain album en anglais.

Sobrement vêtue d’une robe rouge vif et simplement accompagnée d’un pianiste, Céline a livré les textes de Pink alors qu’ont défilé des images des trois hommes que le cancer lui a enlevés au cours des dernières années: son mari René Angélil, son père Adhémar Dion et son frère Daniel Dion.

Après une longue ovation, la diva n’a par contre pu contenir ses larmes. Bradley Cooper a profité de la fin de la diffusion du téléthon pour venir remercier et enlacer Céline.

Lundi matin, l’équipe de Stand Up To Cancer a annoncé avoir amassé 111 millions $ en lien avec son concert de vendredi soir.