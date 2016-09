Céline fait du rap à l'émission d'Ellen DeGeneres

Céline Dion est plus «cool» que jamais!

De passage sur le plateau de l'émission américaine animée par Ellen DeGeneres, la chanteuse a repris, à sa manière, des classiques du rap, dont Hot in Herre de Nelly et Work It de Missy Elliott.

Accompagnée au piano de son chef d'orchestre Scott Price, l’interprète de My Heart Will Go On a même repris un titre de Britney Spears, Work Bit*h, en prenant bien soin évidemment de ne jamais prononcer le mot bit*h.

C'est donc maintenant officiel, Céline peut chanter n'importe quoi.

Puisqu'il s'agit de sa première apparition au populaire talk-show depuis la mort de René Angélil, la diva s’est bien entendu confiée sur sa vie sans son mari et complice de toujours. «La vie lui a imposé cela. C'était son destin, et je me trouve extrêmement chanceuse, puisqu'il m'a donné trois magnifiques enfants», a-t-elle confié à la célèbre animatrice.

Rappelons que la semaine dernière, la chanteuse a dévoilé Recovering, sa plus récente chanson en anglais que lui a écrite Pink.