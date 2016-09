Céline s’éclate chez Ellen Degeneres

Mise en ligne dimanche, 24 heures avant son passage au populaire talk-show, la vidéo a été partagée par plusieurs grands médias internationaux, incluant CNN. On peut y voir Céline, accompagnée par Scott Price au piano, reprendre avec conviction d’anciens hits rap comme Work it de Missy Elliott et Hot in Herre de Nelly.

Virtuellement absente des médias sociaux l’année dernière, Céline Dion occupe un espace de plus en plus grand sur Twitter, Facebook et Instagram. Sa vibrante interprétation de Recovering vendredi soir au téléthon Stand Up To Cancer a été partagée des centaines de fois, notamment par Katie Couric et USA Today. Diffusé simultanément à NBC, CBS, ABC et Fox, le concert-bénéfice a rallié 9 millions de téléspectateurs aux États-Unis.