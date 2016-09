Charlotte Le Bon à la conquête d'Hollywood

TORONTO | Charlotte Le Bon continue de faire tourner des têtes à Hollywood. Après avoir joué avec Joseph Gordon-Levitt dans le film The Walk, l’actrice québécoise brille aux côtés de Christian Bale et Oscar Isaac dans The Promise, un drame romantique se déroulant dans l’enfer du génocide arménien.

De passage au Festival de Toronto pour présenter ce drame de Terry George (Hotel Rwanda), Charlotte Le Bon a fait sensation sur le tapis rouge de la première du film, dimanche soir. Vêtue d’une magnifique robe rouge, la Québécoise de 30 ans a fait le bonheur des photographes, en multipliant les pauses et les sourires.

Lui-même sous le charme de sa partenaire de jeu, l’acteur Oscar Isaac a même fait semblant de signer un autographe sur la jambe de Le Bon

C’est une Charlotte Le Bon tout aussi souriante qui a rencontré les journalistes aujourd'hui, au lendemain de ce passage remarqué sur le tapis rouge.

Dans The Promise, l’actrice québécoise joue le rôle d’Ana, une jeune femme arménienne déchirée entre l’amour de deux hommes: un jeune médecin arménien (Oscar Isaac) et un journaliste américain basé à Constantinople (Christian Bale).

L’histoire du film se déroule en 1914, alors que l’Empire ottoman vit ses derniers jours et que le génocide arménien se prépare.

Offre difficile à refuser

«Quand mon agent m’a parlé de cette proposition de rôle dans un triangle amoureux avec Oscar Isaac et Christian Bale, j’ai tout de suite lancé: oui, je veux le faire!

«Mais en même temps, j’avoue que j’ai eu très peur d’être intimidée par ces deux acteurs que je considère comme deux des meilleurs acteurs vivants à l’heure actuelle.

«Je leur ai envoyé un courriel à chacun pour leur dire que j’avais très hâte de travailler avec eux. Oscar m’a répondu mais pas Christian! Ça m’a stressée! Quand je l’ai finalement rencontré pour la première fois, il m’a effectivement intimidée. C’est quand même l’acteur de Batman! Mais il a été charmant. J’ai tellement appris en les côtoyant tous les deux sur le plateau. C’était comme aller à l’école pour moi.»

Progression rapide

La carrière d’actrice de Charlotte Le Bon est montée en flèche depuis quelques années. Après s’être fait remarquer comme miss météo pour la chaîne française Canal +, la Québécoise a d’abord multiplié les rôles en France avant de tenter sa chance à Hollywood. The Promise est son troisième film américain, après The Walk et Le voyage de cent pas.

Jusqu’à maintenant, la Québécoise peut se vanter d’avoir eu accès à des personnages féminins qui ont du caractère. C’est le cas encore de la Ana qu’elle joue dans The Promise:

«Ana est une jeune femme sophistiquée et moderne, à une époque où les femmes de son pays étaient souvent condamnées à devenir des femmes au foyer. C’était très inspirant à jouer».