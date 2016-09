[CRITIQUE] Alex a testé NHL 17

Le très populaire jeu de hockey NHL 2017 sort demain. J’ai eu l’opportunité d’essayer le jeu en entier parce que les gens d’EA games nous ont donné un code secret. J’aime ça penser que j’ai eu accès à un code secret. Ça comble un rêve.

Donc la grosse face de Tarasenko apparait sur mon écran et je peux enfin essayer les nouveaux modes dont on vous a déjà parlés.

Voici donc assez simplement les aspects qui m’ont marqué.

Les graphiques

Oui, on sent la petite coche de plus. En particulier la foule qui a de moins en moins l’air d’un paquet de pixels heureux de porter le même chandail. Les textures sont également affinées: la glace, les chandails et les mascottes qui brassent la baie vitrée entre chaque mise au jeu. Dans 10 ans on va sentir les joueurs tellement tout aura été fait au niveau visuel.

Le mode franchise et sa précision

Le mode franchise revient et pour la plupart des options, on se sentira en pays connu. Par contre, EA pousse un peu loin la gestion de l’amphithéâtre. J’ai pu rénover les toilettes....j’ai pas senti que mon esprit hockey était repu suite à un tel investissement. Mais on peut le faire. Tout comme les stationnements, les kiosques à bouffe, la qualité des sièges, etc.

Mon bonhomme

Dans le mode où on peut être un jeune joueur junior (on peut descendre l’âge pas mal!) et vivre le début d’une carrière, la personnalisation est poussée au maximum ; fréquence de rasage, couleur de mes sourcils, couleur du tape à hockey sur le bâton, etc. On peut facilement passer plus d’une heure à choisir de quoi on va avoir l’air de proche dans un jeu où on voit tous les joueurs d’assez loin. Mes jolis yeux pers, je les pas vraiment vus pendant le jeu.

Le gameplay...ok la jouabilité

Oui, on sent de légères nuances. C’est de plus en plus difficile de plaquer et les passes se font bloquer plus souvent et de manière plus réaliste. C’est un peu plus difficile de gagner. J’ai joué avec des habitués de la franchise et c’était unanime; le jeu revient comme chaque année plutôt semblable au dernier avec de toutes petites nuances, mais rien pour tomber en bas de sa chaise.

La coupe du monde

On peut jouer avec ces équipes-là. Comme dans la vraie vie, on se demande tous un peu pourquoi cette coupe existe. Les équipes sont juste pas balancées. Go team Amérique du Nord.

Les cartes

Dans le mode bâtir son équipe de rêve, on peut maintenant échanger un de nos joueurs contre un joueur qui a marqué une franchise. J’ai essayé de prendre Kirk Muller juste pour me dire que dans le jeu, il serait dans l’équipe d’entraineur ET sur la glace. Fameux.

Repêcher son équipe de rêve

Bel ajout. Le repêchage en douze rondes permet de faire des choix, parfois déchirants. Ça fait changement et ça permet de rassembler des joueurs qui ne seraient jamais jumelés parce que la masse salariale serait ridicule.

Ma note : 8.5/10

On est satisfait du jeu si on l’aime d’avance. Et pour ceux qui sont restés bloqués en 1994, il est permis d’ajuster les commandes pour jouer comme à l’époque des deux boutons. Un beau clin d’oeil aux nostalgiques.