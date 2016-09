Crosby et Malkin ennemis devant leur public

À moins d’une surprise, Carey Price renouera avec l’action contre la bande à Alex Ovechkin. Après une aussi longue absence, Price aura besoin de retrouver son synchronisme. L’homme masqué du CH a accordé trois buts dans un revers de 4 à 2 contre les États-Unis, vendredi à Columbus.

En plus du match entre le Canada et la ­Russie en soirée, il y aura aussi une ­confrontation entre la République tchèque et l’équipe Amérique du Nord (les 23 ans et moins), demain au Consol Energy. Cette ­rencontre se déroulera à 15 h 30.