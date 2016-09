«Denis est le meilleur» -Amy Adams

TORONTO | Retenu en Hongrie pour le tournage de Blade Runner 2, le cinéaste québécois Denis Villeneuve n’a pas pu assister à la première canadienne de son film de science-fiction Arrival ce soir au Festival de Toronto. Son nom était toutefois sur toutes les lèvres lors de la conférence de presse de l’équipe du film.

Chacun à leur tour, Amy Adams et Jeremy Renner ont en effet vanté les mérites du réalisateur québécois.

«C’est un plaisir de travailler avec Denis, a souligné Amy Adams, qui joue le rôle d’une linguiste dans le film.

«Il est tellement passionné et il a tellement d’amour pour ce qu’il fait. On sent cela chaque jour quand on arrive sur le plateau de tournage. J’ai senti son soutien tout au long du tournage. Il est le meilleur. (...) Il est le génie derrière la grande réussite du film.»

Patience et talent

Jeremy Renner a quant à lui souligné la patience, le talent et le sens de l’humour du cinéaste québécois: «C’est très facile de travailler avec lui».

Il a aussi beaucoup été question de Montréal où Villeneuve et son équipe ont tourné la majeure partie du film, à l’été 2015.

«On a regardé à différents endroits pour tourner le film, mais Montréal s’est avéré le meilleur choix, a expliqué le producteur Aaron Ryder. Le fait que Denis ait beaucoup de proches collaborateurs à Montréal a évidemment pesé dans la balance. L’équipe québécoise a été fantastique et on est tous tombés en amour avec le Québec.».

Amy Adams a confié avoir elle aussi apprécié son été à Montréal:

«J’ai adoré la ville. Je m’y suis installée pour l’été avec ma famille et c’était très agréable. Denis a amené sa famille sur le plateau et j’ai fait la même chose avec ma fille. C’était un plateau très calme et chaleureux.»