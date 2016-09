Dénoncé à la police par sa grand-mère

Le 11 octobre 2015, la petite Maïka Leblanc­­ a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire. Maxime Gélinas était alors seul avec elle. Elle est décédée deux jours plus tard, peut-on lire dans le résumé des faits récemment déposé en Cour.

Le jour du drame, un appel d’urgence a été fait au 911. À l’arrivée des policiers, la petite était inconsciente et avait les yeux révulsés. Le bébé a rapidement été transporté au centre hospitalier de la région­­, puis transféré à l’hôpital Sainte-Justine.

Le 13 octobre, dans l’après-midi, Maïka n’a plus d’activité cérébrale. Elle décède en soirée. À ce moment, la clinique socio­­-juridique­­ de l’hôpital contacte les enquêteurs pour les aviser de la présence de multiples hémorragies rétiniennes et d’œdème cérébral chez l’enfant, ce qui pouvait s’apparenter au syndrome du bébé secoué. Une expertise et une autopsie ont été pratiquées.