Des bombes et des morts avant la trêve en Syrie

Les raids aériens et les bombardements avec leur lot quotidien de victimes civiles ont continué de plus belle hier, en Syrie, à moins de 24 heu­res de l’entrée en vigueur d’une nouvelle trêve négociée par Moscou et Washington.

À l’exception d’un groupe islamiste qui l’a rejeté, la rébellion et l’opposition politique n’ont toujours pas réagi officiellement à l’accord conclu vendredi à Genè­ve, tandis que le régime de Bachar al-Assad et ses alliés – l’Iran et le Hezbollah libanais – ont affirmé qu’ils le respecteraient.

L’annonce de cette trêve après des semaines de discussions entre les États-Unis et la Russie, parrains de l’opposition et du régime, respectivement, intervient au moment où les insurgés sont en difficulté sur le terrain après avoir perdu la dernière bataille d’Alep.

48 heures

Cette énième tentative de stopper la violence est censée commencer aujourd’hui à 19 h heure locale et coïncidera avec l’Aïd el-Adha, la grande fête musulmane du Sacrifice.

Elle est prévue pendant 48 heures, selon l’émissaire américain pour la Syrie, Michael Ratney. Si elle tient, elle pourrait être renouvelée de 48 heures, a précisé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui a négocié l’accord avec son homologue américain John Kerry.

Mais la circonspection est de mise après l’échec de toutes les initiatives diplomatiques menées depuis cinq ans et demi pour mettre fin à un conflit qui a fait plus de 290 000 morts, provoqué l’exode de millions de Syriens et favorisé la montée en puissance du groupe djihadiste État islamique (ÉI).

Si l’opposition et différents groupes rebelles n’ont pas encore réagi officiellement, le groupe influent Ahrar al-Cham, a rejeté l’accord, estimant qu’il ne fera que «renforcer» le régime de Damas.

Accès humanitaire

Un premier accord russo-américain de «cessation des hostilités» entré en vigueur le 27 février a volé en éclats après des violations répétées des belligérants.

Dans la pratique, l’accord appelle à l’arrêt de toutes les attaques, y compris les raids de l’aviation – principal atout du régime – contre les rebelles.

Il préconise également un accès humanitaire sans entrave aux zones assiégées, comme Alep, principal front du conflit. Ainsi, il prévoit une «démilitarisation» de la route du Castello au nord d’Alep, unique axe de ravitaillement pour les rebelles avant sa prise en juillet par le régime, pour acheminer de l’aide.