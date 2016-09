Deux grands cabinets juridiques unissent leurs forces

MONTRÉAL – Deux grands cabinets de services juridiques ont annoncé lundi leur regroupement. Le géant international Norton Rose Fulbright et le cabinet Bull Housser de Vancouver verront leurs destinées réunies.

«Ce regroupement procurera à nos clients un accès sans précédent aux services pratiques de conseillers juridiques à l’échelle régionale, nationale et mondiale», a déclaré dans un communiqué Charles Hurdon, associé-chef de la direction chez Norton Rose Fulbright.

Norton Rose Fulbright a des racines montréalaises, puisqu’il avait fusionné en 2011 avec le grand cabinet bien connu de la métropole, Ogilvy Renault.

Quant au cabinet Bull Housser, il est actif depuis 126 ans dans le marché de la Colombie-Britannique et compte plusieurs grandes entreprises parmi ses clients. Ensemble, les deux cabinets couvriront un large éventail de secteurs allant de l’énergie aux infrastructures, du transport maritime et ferroviaire aux installations portuaires, en passant par les mines, les services financiers, la technologie, les sciences de la vie et les soins de santé.

«Notre stratégie consiste à être à l’avant-garde en ce qui a trait à la transformation des cabinets d’avocats en misant sur des compétences multiterritoriales et des connaissances sectorielles approfondies», a encore mentionné M. Hurdon.

Le regroupement des deux cabinets sera effectif à compter du 1er janvier 2017.