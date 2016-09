Duterte veut chasser l’armée américaine

Davao | Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé lundi avoir ordonné à tous les conseillers des forces spéciales américaines qui assistent les troupes combattant les insurgés indépendantistes musulmans dans le sud des Philippines de quitter cette zone.

Au cours d’une réunion de fonctionnaires du gouvernement à Davao, la plus grande ville de la partie méridionale des Philippines, M. Duterte, qui n’a pas précisé quand et combien de militaires américains devraient partir, a affirmé que l’alignement de son pays sur l’Occident était la cause de l’insurrection musulmane persistante dans le sud.

«Les (musulmans) deviendront encore plus agités. S’ils voient un Américain, ils le tueront», a-t-il ajouté.

À Washington, le Pentagone a déclaré qu’il était informé de l’annonce du président Duterte sur les conseillers américains, mais qu’il n’avait pas été contacté à ce sujet par les autorités philippines.

Pourparlers de paix

À la tête de son pays depuis fin juin après avoir été élu en mai, M. Duterte a relancé les efforts destinés à parvenir à des accords de paix avec les rébellions communiste et musulmane, pour mettre fin à des décennies de violences qui ont fait plus de 150 000 morts.

En août, il a repris des pourparlers de paix avec la plus importante organisation séparatiste musulmane, le Front Moro islamique de libération, qui, comme d’autres groupes rebelles, mène une lutte armée depuis les années 1970 pour l’indépendance des régions en majorité musulmanes.

Les conseillers militaires américains présents dans la région entraînent les forces philippines, mais n’ont pas le droit de participer à des affrontements, sauf en situation d’autodéfense.

Auparavant, quelque 500 à 600 militaires américains étaient déployés sur l’île de Mindanao, mais en 2014 le ministre philippin de la Défense de l’époque, Voltaire Gazmin, avait annoncé que leur nombre serait réduit à 200.