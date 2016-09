[ÉTUDE] Quand la bouffe tombe au sol : la loi du 5 secondes

Vous vous apprêtez à manger un succulent dessert que vous méritez amplement et SPLASH... dans un moment d’excitation incontrôlable, vous l’échappez par terre. Si vous faites partie de ceux qui vivent selon la loi du 5 secondes, la science a de bien mauvaises nouvelles pour vous.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette règle du monde gourmand, celle-ci veut qu’il soit correct de manger de la nourriture échappée au sol si on la récupère dans un délai de 5 secondes. Les bactéries n’auraient ainsi pas le temps de contaminer votre repas.

Puisque la science s’attarde continuellement sur des sujets qui servent à faire avancer l’humanité, des chercheurs de l’université Rutgers au New Jersey ont voulu mettre la théorie à l’épreuve.

Ils ont utilisé du pain, du pain beurré, des jujubes et des melons d’eau. Ils les ont ensuite laissés tomber au sol pour des durées variant de 1 à 300 secondes.

Ils ont testé diverses surfaces également : tapis, céramique, acier inoxydable et bois.

L’étude a démontré que dans certains cas, les bactéries se transféraient sur la nourriture instantanément. Même si effectivement, tout dépend de la surface et de l’humidité de la nourriture et qu’une durée plus longue augmente le nombre de bactéries.

Découverte inusitée et inattendue, ce sont les aliments tombés sur le tapis qui étaient les moins contaminés du lot. OUASH quand même !