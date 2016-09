Eugenie Bouchard chute au classement

La Québécoise Eugenie Bouchard a perdu neuf places au classement mondial du tennis féminin ayant été mis à jour lundi et elle se retrouve maintenant au 48e rang.

La joueuse de Westmount a plié bagage rapidement aux Internationaux des États-Unis, s’inclinant d’entrée de jeu devant la Tchèque Katerina Siniakova. Elle compte cependant deux participations à une finale cette saison, soit aux tournois de Hobart, en Australie, et de Kuala Lumpur, en Malaisie.

Tel qu’annoncé au cours des derniers jours, l’Allemande Angelique Kerber a devancé l’Américaine Serena Williams en tête. L’Espagnole Garbine Muguruza, la Polonaise Agnieszka Radwanska et la Roumaine Simona Halep suivent dans l’ordre.

La Montréalaise Françoise Abanda est 201e, elle qui était auparavant 226e.

Une hausse pour Nadal et Nishikori

Chez les hommes, l’Espagnol Rafael Nadal et le Japonais Kei Nishikori sont désormais quatrième et cinquième, respectivement.

Le Serbe Novak Djokovic demeure en tête malgré sa défaite en finale des Internationaux des États-Unis. Son tombeur, le Suisse Stan Wawrinka, conserve pour sa part le troisième rang, derrière le Britannique Andy Murray.

Le Canadien Milos Raonic est toujours sixième en dépit d’une élimination au deuxième tour à New York, tandis que le vétéran Roger Federer a perdu trois échelons et est maintenant septième. Par ailleurs, le Français Gaël Monfils a grimpé de quatre crans et occupe la huitième place. Le Tchèque Tomas Berdych et l’Autrichien Dominic Thiem complètent le top 10.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil est 120e, en hausse de trois rangs.