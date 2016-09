Fusion entre Potash et Agrium

Potash Corp. et Agrium ont annoncé lundi la fusion des deux entreprises pour créer un nouveau géant de l’engrais dont la valeur en bourse atteint 36 milliards $ US.

La nouvelle compagnie, dont le nom n’est pas encore déterminé, emploiera près de 20 000 personnes et mènera des activités dans 18 pays. Le siège social sera situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Le revenu annuel atteindra environ 20,6 milliards $ US et les synergies annuelles attendues de cette fusion considérée comme faite entre égaux pourront atteindre 500 millions $ US par année.

Les actionnaires de Potash détiendront 52 % de la compagnie fusionnée alors que ceux d’Agrium en détiendront 48 %.

Chaque action de Postah sera échangée pour 0,4 action de la nouvelle société alors que chaque titre d’Agrium représentera une valeur d’échange de 2,23 actions de la nouvelle compagnie. La valeur d’échange a été calculée à partir du cours de clôture des titres des deux sociétés en date du 29 août dernier à la Bourse de New York, la veille de l’annonce de pourparlers entre les deux compagnies.

La transaction se réalisera dans le cadre d’un plan d’arrangement. La conclusion est prévue pour la mi-2017 et devra obtenir l'autorisation des autorités réglementaires.