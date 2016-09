Garou largué par «The Voice»

Garou n’aura pas la chance de se rasseoir dans son fauteuil de l’émission The Voice en France. L’équipe de la sixième saison – qui s’amorcera le 6 janvier prochain – a choisi de ne pas refaire confiance au chanteur québécois, lui préférant plutôt l’artiste M Pokora, apprend-on de Voici.

Si on en croit le magazine français, l’implication de Garou en tant que coach aurait été jugée insuffisante par Shine, la compagnie qui produit le populaire concours musical.

En plus du chanteur M Pokora (vu dans la version française de The Voice Kids), le nouveau quatuor de coachs pourra compter sur Zazie, Florent Pagny et Mika.

Au total, Garou aura donc fait partie de l’aventure française de The Voice lors des première, deuxième, troisième et cinquième saisons.

Sur scène, le chanteur a toutefois de nombreux spectacles prévus à son horaire avec Roch Voisine et Corneille. Le trio reprendra sa tournée Forever Gentlemen au Québec à compter de janvier 2017.