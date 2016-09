Hillary Clinton fragilisée à deux mois de l’élection

La démocrate Hillary Clinton se trouvait en difficulté lundi après la révélation de sa pneumonie, qui donne à son rival républicain une nouvelle occasion de mettre en doute sa capacité à occuper la Maison-Blanche, Donald Trump promettant de publier rapidement un bulletin de santé.

À bientôt 69 ans et à moins de deux mois de l’élection présidentielle américaine du 8 novembre, la candidate en tête des sondages est sommée de s’expliquer, notamment sur le fait que son équipe ait attendu des heures avant de révéler qu’elle était malade, après son malaise lors d’une cérémonie de commémoration du 11 septembre 2001.

«Une pneumonie, ça se traite avec des antibiotiques. Comment guérit-on d’un penchant malsain pour le secret qui crée des problèmes inutiles à répétition?» s’est demandé sur Twitter David Axelrod, ancien bras droit de Barack Obama.

«Nous aurions pu mieux faire hier, mais il est avéré que le grand public en sait plus sur HRC (Hillary Rodham Clinton) que sur n’importe quel autre candidat de l’histoire», lui a répondu Jennifer Palmieri, communicante de l’équipe Clinton.

Les conséquences de sa maladie sur la suite de sa campagne sont encore difficiles à évaluer. Cela n’empêche pas médias et experts de spéculer sur la façon dont les démocrates pourraient changer de candidat si d’aventure Hillary Clinton devait abandonner.

Un proche d’Hillary Clinton a confirmé à l’AFP que plusieurs collaborateurs du QG de campagne de Brooklyn sont également tombés malades ces dernières semaines, dont le directeur de campagne Robby Mook. Mais on ignorait s’il s’agissait de la même infection.

Réfugiée à son domicile de Chappaqua près de New York, Hillary Clinton a annulé un déplacement lundi et mardi en Californie; elle participera brièvement par téléphone à un événement de collecte de fonds.

Mais elle « continue à se sentir mieux », a assuré un porte-parole lundi.

Après avoir gardé le silence sur cet incident dimanche, le milliardaire républicain a sobrement affirmé lundi qu’il espérait voir Hillary Clinton dans deux semaines lors de leur premier débat.

«J’espère qu’elle se remettra vite», a assuré l’homme d’affaires sur Fox News, tout en lâchant: «Je ne sais pas ce qui se passe».

Donald Trump a annoncé qu’il publierait rapidement son bulletin médical.

«La semaine dernière, j’ai passé des examens (de santé) et je vais publier les résultats dès qu’ils arriveront», a-t-il affirmé.

«J’espère que les chiffres seront bons. J’en suis sûr, d’ailleurs, sinon je ne vous en parlerais pas, n’est-ce pas?» a-t-il dit sur la chaîne CNBC.

Malaise politique

Dimanche matin, l’ancienne première dame avait quitté précipitamment la cérémonie de New York pour cause de déshydratation et de coup de chaud, selon son médecin.

Un témoin l’a filmée, de dos, perdant l’équilibre, ses jambes semblant se dérober sous elle, et incapables de monter à bord de son véhicule sans l’aide de deux gardes du corps. Quelques heures après, elle est apparue tout sourire, assurant qu’elle se sentait bien.

Son équipe a ensuite publié un communiqué du médecin personnel d’Hillary Clinton, Lisa Bardack, déclarant qu’elle était réhydratée, mais que la candidate était traitée par antibiotiques pour une pneumonie. La date de ce diagnostic: vendredi, soit deux jours auparavant.

Donald Trump, qui à 70 ans serait le président américain le plus vieux jamais élu, accuse sa rivale de manquer d’énergie. Certains républicains insinuent qu’elle est malade. Des rumeurs lancées par les quintes de toux fréquentes de la candidate, mises sur le compte d’allergies.

Hillary Clinton a seulement publié une lettre de son docteur en juillet 2015. Y sont décrits ses médicaments, dont des anticoagulants et des antihistaminiques contre les allergies saisonnières. Elle souffre aussi d’hypothyroïdie.

L’ancienne chef de la diplomatie a été victime de thromboses en 1998 et 2009 ainsi que d’une commotion cérébrale qui avait généré un caillot à la tête en 2012. Elle a vu double pendant deux mois et Bill Clinton a dit à l’époque qu’il lui fallut six mois pour s’en remettre.

Côté Trump, le médecin Harold Bornstein a publié en décembre 2015 une courte lettre écrite de son propre aveu dans la précipitation, et à la formulation vague sur «l’excellente» santé du candidat.

Ce dernier a préféré exploiter lundi un dérapage de la candidate lors d’un discours plutôt que cet épisode médical.

Vendredi, Hillary Clinton a qualifié la moitié des électeurs du républicain de «pitoyables», «racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes». Donald Trump en a fait une publicité télévisée lundi.