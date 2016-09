Hydro-Québec Distribution choisit David Murray comme nouveau président

MONTRÉAL – Un ancien directeur de Bombardier aéronautique vient d’hériter du poste de président d’Hydro-Québec Distribution, a annoncé lundi la société d’État.

M. Murray a fait son entrée à Hydro-Québec il y a un an, en octobre 2015, il agissait alors comme vice-président technologies de l’information et des communications. Il succède maintenant à Daniel Richard, qui se retire après 35 ans de service.

Chez Bombardier aéronautique, Daniel Murray a notamment contribué à la création de la division avions d’affaires. On lui avait entre autres demandé de piloter les programmes Learjet 70 et 75. Dans ses nouvelles fonctions à Hydro-Québec, il se voit confier la continuité du Plan stratégique et de «mener à terme l’importante transition énergétique» des réseaux autonomes d’Hydro-Québec.

«Son expérience en tant que gestionnaire de haut niveau, sa connaissance d'Hydro-Québec ainsi que sa formation en administration des affaires en font la personne tout indiquée pour occuper ces fonctions», a précisé la société d’État dans un communiqué.

L’attribution de la présidence à M. Murray a été accompagnée d’une autre nomination, celle de Johanne Duhaime au titre de vice-présidente – Technologies de l’information et des communications.

Ces deux nominations sont déjà effectives.