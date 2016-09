La bouée de sauvetage: les gardiens

Mais, dans le cadre du tournoi de la Coupe du monde, c’est tout à fait différent. Chaque formation a 23 joueurs et il n’est pas question d’apporter des modifications, à moins qu’un patineur ne se retrouve sur la touche. Et les équipes ont jusqu’au 16 septembre pour se prévaloir de leur droit de modifier leur formation actuelle... Mais encore faut-il qu’on démontre qu’il s’agit bel et bien d’une blessure. Et, jusqu’ici, le calendrier des matchs préparatoires a fourni du jeu intense, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de détermination.