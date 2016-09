La curiosité étrangère attirée par le potentiel maritime du Québec

La stratégie maritime du gouvernement du Québec suscite de l'intérêt sur la scène internationale. Des représentants d'une quinzaine de pays différents, dont la Belgique, la France, l’Italie et l’Allemagne, sont au Québec jusqu'à mercredi pour en apprendre davantage sur le potentiel maritime.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, a entrepris cette tournée lundi matin à Montréal. La mission s'arrêtera mardi à Rimouski et aux Iles-de-la-Madeleine, puis à Sept-Îles mercredi.

Jean d'Amour entend faire découvrir nos infrastructures portuaires, nos maisons d'enseignements et nos centres de recherche voués à l'industrie maritime et aux biotechnologies marines.

«Le Québec est une porte d’entrée importante en matière de développement en Amérique. Nous avons nos chantiers maritimes qui peuvent agir à titre de sous-traitant et qui peuvent agir en complémentarité à l’égard de certains chantiers. Je vous dirais que l’un des éléments où le Québec est le plus fort, c’est au niveau de la recherche. Le domaine des biotechnologies marines est très recherché et là-dessus, Rimouski a une longueur d’avance au Québec.»

À Rimouski, des visites sont prévues à l'UQAR et au Centre de recherche sur biotechnologies marines, alors qu’à Sept-Îles, ce sont les installations portuaires qui seront mises en valeur.

Cette mission de promotion de la stratégie maritime va se conclure par des ententes économiques a assuré le ministre.