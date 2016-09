Le voltigeur des Orioles de Baltimore Adam Jones a avoué qu’il n’était pas étonné d’observer une absence de protestation pendant les hymnes nationaux lors des matchs des Ligues majeures de baseball, lundi.

Le contexte n’est pas le même qu’au football, selon lui.

Jusqu’à maintenant, aucun joueur du baseball majeur n’a d’ailleurs décidé de s’asseoir ou de poser un genou au sol, lors de la tradition d’avant-match.

«Nous avons déjà deux prises contre nous, a imagé Jones au quotidien USA Today, en parlant des joueurs de couleur. Tu ne veux quand même pas donner une raison à une équipe de se débarrasser de toi. Au football, les équipes ont besoin de leurs joueurs noirs, mais au baseball, ils n’ont pas besoin de nous.»

«Le baseball est un sport de Blancs», a-t-il ajouté.

L’initiateur du mouvement

Lors du calendrier préparatoire de la NFL, le quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick a décidé de ne pas se lever pendant l’interprétation de l’hymne national. Il a justifié son geste en raison des inégalités raciales et des injustices sociales vécues aux États-Unis.

Plusieurs autres joueurs ont décidé d’imiter le pivot des 49ers et ont protesté à leur tour.

«J’ai entendu des gens insulter Kaepernick juste parce qu’il était sensible à ce qui arrive aux Afro-Américains dans notre pays, a poursuivi Jones. C’est fou à quel point les gens de couleur se font ridiculiser lorsqu’ils se lèvent et décident de parler haut et fort. Pourtant, lorsque des Blancs décident de faire la même chose, il s’agit de leur droit.»

Dans les autres sports

Les joueurs professionnels de basketball n’ont pas encore amorcé la saison, mais plusieurs d’entre eux ont déjà appuyé ce mouvement. Des vedettes de la NBA telles que Stephen Curry et Kevin Durant appuient le geste posé par Kaepernick.

La joueuse de soccer américaine Megan Rapinoe a également décidé de poser un genou au sol lors de l’interprétation de l’hymne national américain.

Au baseball, on attend toujours.