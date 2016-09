Le comble de l’ignorance

«Cours, cours, cours avant que j’te fourre avec ma grosse graine d’ours!

Tu l’auras voulu! M’as t’la fourrer dans l’cul!»

Les paroles de cette chanson grivoise circulent ces jours-ci sur les campus des collèges et universités. Celle-là et d’autres qui nous ramènent à cette époque moyenâgeuse où l’on parlait en rotant et où un cochon bien dodu avait plus de valeur qu’une femme.

La digue du cul, autre air connu, raconte d’ailleurs l’histoire d’un gars incapable de contrôler ses pulsions sexuelles et qui, voyant une fille endormie, se donne le droit de la violer. «Et qu’on n’en parle plus!» termine la chanson. Et nos étudiants d’aujourd’hui qui la chantonnent à pleins poumons en calant de l’alcool. Bravo champion! On t’a dit qu’on est en 2016? T’as échappé ton cerveau dans les toilettes ou tu fais juste exprès d’être «cave»?

« C’est une blague ! »

Comme ce trac qui circulait jeudi dernier sur le campus de l’Université du Québec en Outaouais et qui incitait à embrasser des étudiantes, à toucher leurs seins pour gagner des points et des bières. Juste une blague, qu’ils disent, une initiation pour les p’tits nouveaux.

Sous le couvert d’activités d’intégration, ces beuveries sexistes ne sont qu’un terreau fertile aux gestes déplacés et attouchements souvent impunis. 80 % des agressions sexuelles sur les campus se produiraient dans les huit premières semaines de cours. Les recteurs universitaires doivent reconnaître que la banalisation de ces gestes, cette culture du viol, est un fléau sur les campus. On songe à interdire l’alcool durant les initiations. On attend quoi?

Des cours et ça presse !

Un gars qui court après une fille pour baisser sa culotte ou une fille qui se dénude sur Facebook ont clairement besoin d’un recadrage en matière d’éducation sexuelle. À quand, Monsieur le ministre Proulx, le retour de ces cours avec des enseignants bien formés? Les parents vous le demandent. Nous avons tous une responsabilité face à ce que nos jeunes perçoivent comme acceptable. Comme ministre, la vôtre est de nous donner des moyens de les éduquer aussi en matière de sexualité.