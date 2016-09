Le sauveur

La bonne nouvelle pour le jeune joueur de centre américain, c’est qu’il a déjà un bon avant-goût de ce qu’est la Ligue nationale de hockey. Il évolue présentement avec la formation des 23 ans et moins et ses débuts «professionnels» en Amérique se sont déroulés en sol québécois avec des matchs à Québec et à Montréal face à l’équipe européenne. Il a bien fait en général, mais il est évident qu’il s’est servi de ces deux premières rencontres pour s’adapter au niveau de jeu qui ne cessera d’augmenter dans les prochaines semaines. «Les joueurs ici ont une vitesse d’exécution plus élevée que ce que j’ai connu à Zurich en Suisse la saison dernière, m’a affirmé Auston Matthews dans une entrevue au cours de la fin de semaine. Ils sont non seulement rapides, mais aussi intelligents avec la rondelle et dans leur positionnement. Je dois donc continuer de m’adapter au jeu physique qui est beaucoup plus présent sur une plus petite patinoire.»